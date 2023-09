Три жертви и трима души в неизвестност след проливните дъждове в Испания

С лед месеци на историческа суша, Испания е засегната от проливни дъждове, които отнеха живота на трима души, докато още трима души са в неизвестност, а 10-годишно дете успя да избегне удавяне, като се покатери на дърво, предаде Франс прес.

Бурите, които връхлетяха страната този уикенд, засегнаха особено областите Мадрид и Кастилия - Ла Манча, където през изминалата нощ се изляха проливни дъждове.

Регионалният премиер на Кастилия - Ла Манча, Емилиано Гарсия-Пахе, съобщи тази сутрин в социалните мрежи за смъртта на двама души в провинция Толедо, в местностите Касарубиос дел Монте и Баргас. Той не даде подробности за обстоятелствата около смъртта им. Гражданската гвардия съобщи по-късно през деня за смъртта на трети човек, 50-годишен мъж, чието тяло е намерено близо до поток в Камарена, в същата провинция Толедо.

Passengers on an underground train in Madrid filmed the moment flood waters started filling their carriage as torrential rain caused major problems across Spain 👇 pic.twitter.com/N1q4FP9MXs