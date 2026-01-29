Свят

Трагична развръзка: Намериха самолета в Колумбия, никой от 15-те души на борда не е оцелял

Причините за катастрофата засега остават неизвестни

29 януари 2026, 09:36
Трагична развръзка: Намериха самолета в Колумбия, никой от 15-те души на борда не е оцелял
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

П етнайсет души, 13 пътници и двучленен екипаж, загинаха при катастрофа със самолет, изчезнал по-рано вчера от радарите в Колумбия, близо до границата с Венецуела, съобщиха авиационните власти. Те добавиха, че няма "оцелели", съобщиха агенциите.

"Сатена", държавният въздушен превозвач на Колумбия, съобщи, че компетентните органи в Курасика, Североизточна Колумбия, са уведомили властите къде е паднал самолетът и че е изпратен екип, който да "оцени състоянието на пътниците".

Впоследствие Транспортното министерство в Богота потвърди, че "когато машината била намерена, екипите, за съжаление, са констатирали, че никой не е оцелял". 

По-рано бе съобщено, че самолет "Бийчкрафт 1900" на частната компания "Сеарка", изпълняващ полет за държавния въздушен превозвач "Сатена", е излетял от северния пограничен град Кукута, но е изчезнал от екрана на радарите малко преди да кацне по разписание в град Оканя. Цялото пътуване е трябвало да продължи около половин час.

Властите съобщиха, че са задействани процедурите за действие при извънредни ситуации и е предприето издирване. Връзката с машината е загубена над планинска местност в департамента Норте де Сантандер, на височина между 1100 и 1300 м, според сайта за следене на самолетни полети в реално време "Флайтрадар 24". 

От "Сеарка" засега отказват да коментират.

По данни на "Сатена" връзката със самолета е загубена няколко минути след излитането.

Според Вилмер Карильо, член на областното събрание на Норте да Сантандер, в самолета са пътували национален депутат и адвокат в Специализирания съд по въпросите на мира, създаден след мирното споразумение през 2016 г. с бившите партизани от групировката "Революционни въоръжени сили на Колумбия" (ФАРК).

"Получихме информацията за самолетната катастрофа, която събуди безпокойство у нас", написа Карильо в Екс.  

Районът, над който е загубена връзката със самолета, е засят с растението кока, суровината от която се прави кокаинът, и е бастион на незаконни въоръжени формировaния като ФАРК и "Армията за национално освобождение" (ЕЛН).

По данни на местното издание "Тиемпо" в машината са били Диохенес Кинтеро, депутат, и Карлос Салседо, кандидат за народен представител на предстоящите през март избори за Конгрес. Хора от обкръжението на Кинтеро казаха, че нямат връзка с политика и неговия сътрудник Наталия Акоста Салседо, откакто самолетът е излетял. "Молим се за нашите приятели", се посочва в изявлението.

"Сатена" потвърди, че Кинтеро, който представлява жертви на вътрешния въоръжен конфликт в региона, е бил в самолета.

Причините за катастрофата засега остават неизвестни.

В социалните мрежи бяха разпространени изображения с отломки от корпус на самолет, разпръснати в местност с гъста растителност.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Самолетна катастрофа Колумбия 15 загинали Сатена Изчезнал самолет Депутат Норте де Сантандер Радар Причини неизвестни ФАРК
