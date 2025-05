Трагедия в Тенеси: Двама загинаха, десетки ранени при катастрофа с автобус

Д вама души загинаха, а десетки бяха ранени, при катастрофа на автобус и лек автомобил в американския щат Тенеси, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Според изявление на пътната полиция на Тенеси фаталният инцидент е станал в понеделник вечерта на магистрала в окръг Мадисън. Близо 40 души са били ранени, като около 27 от тях са откарани с линейки за допълнителна медицинска помощ, съобщи противопожарната служба на окръга.

