Жена загина при пожар в Ямбол

Ж ена на 66-годишна възраст загина при пожар в Ямбол.
Огънят е бил потушен с един пожарен автомобил.
При друг пожар, в същия ден в София, е пострадал 50-годишен мъж. В 13:06 часа в ОЦ при СДПБЗН е получено съобщение за пожар в мазе на къща в столицата. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила.
Пострадалият е вдишал токсични газове и пари.
За изминалото денонощие звената за пожарната са реагирали на 92 сигнала за произшествия в страната. Ликвидирани са общо 32 пожара. Преки материални щети са причинили 16 пожара, от които: 12 в жилищни сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки, един в транспортни средства, 2 други пожара, съобщават от ГДПБЗН.
Без нанесени материални щети са възникнали 16 пожара.. Извършени са 53 спасителни дейности и помощни операции.
През изминалите 24 часа са получени и седем лъжливи повиквания.