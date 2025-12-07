Жена загина при пожар в Ямбол

Ж ена на 66-годишна възраст загина при пожар в Ямбол.

На 6 декември в 05:55 часа, в районната дирекция на "Пожарна безопасност и защита на населението" в Ямбол е получено съобщение за пожар в къща в града, информираха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението (ГДПБЗН).

Огънят е бил потушен с един пожарен автомобил.

При друг пожар, в същия ден в София, е пострадал 50-годишен мъж. В 13:06 часа в ОЦ при СДПБЗН е получено съобщение за пожар в мазе на къща в столицата. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила.

Пострадалият е вдишал токсични газове и пари.

За изминалото денонощие звената за пожарната са реагирали на 92 сигнала за произшествия в страната. Ликвидирани са общо 32 пожара. Преки материални щети са причинили 16 пожара, от които: 12 в жилищни сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки, един в транспортни средства, 2 други пожара, съобщават от ГДПБЗН.

Без нанесени материални щети са възникнали 16 пожара.. Извършени са 53 спасителни дейности и помощни операции.

През изминалите 24 часа са получени и седем лъжливи повиквания.