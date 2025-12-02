България

Пожар в старо вооенно училище във Велико Търново

Областният управител бе на мястото на инцидента заедно с екипите на пожарната и полицията

2 декември 2025, 10:13
Пожар в старо вооенно училище във Велико Търново
Източник: NOVA/Мартин Георгиев

П ожар избухна в един от корпусите на старото военно училище във Велико Търново. Огнената стихия се разрази в 23,03 часа на 1 декември в близост до бившия партиен дом, където се помещават Областната администрация и още множество институции като НАП, НОИ и др, съобщи NOVA.

Граждани забелязали пламъци и дим и подали сигнал на телефон 112. Незабавно пристигнали екипи на пожарната и полицията. На мястото на инцидента освен петима огнеборци с две пожарни, бе и Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

„Благодарение на бързите действия на огнеборците, пожарът беше бързо овладян. Сградата е спасена. На местопроизшествието останаха пожарникари и криминалисти, за да извършат огледи и да следят да не се възпламени отново огнището“, обясни Мутафчиева.

Предполага се, че инцидентът е предизвикан от клошари, които се подслоняват в изоставените сгради. Вероятно в злополучната вечер са палили огън, за да се топлят и пламъците са обхванали постройката.

Източник: NOVA    
Пожар Велико Търново Военно училище Областна администрация Пожарна Полиция Клошари Инцидент Сграда 112
