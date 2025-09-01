Свят

Трагедия в Афганистан, над 600 жертви след земетресение

Стотици ранени са откарани в болници, добави ръководителят на информационната служба на провинцията Наджубула Ханиф и посочи, че се очаква броят им да продължи да нараства

1 септември 2025, 07:51
Трагедия в Афганистан, над 600 жертви след земетресение
Източник: БТА/AP

З еметресение в Източен Афганистан е отнело живота на най-малко 610 души и е ранило 1300, съобщи говорител на правителството, като има данни за сериозни щети в няколко района на планинските региони.

Трусът с магнитуд 6,0 е ударил в 23:47 ч. местно време (19:17 GMT) в неделя в провинция Кунар, близо до град Джалалабад в съседната провинция Нангархар, като е разрушил множество села и е причинил значителни разрушения, съобщават местни източници пред Al Jazeera.

Търсенето на хора под срутените къщи продължава.

Според по-ранните данни 30 души са загинали само в едно село, съобщи Министерството на здравеопазването. То добави, че точният брой на жертвите в този район с разпръснати селца, в който често има земетресения и наводнения, все още се уточнява.

"Броят на жертвите и ранените е висок, но тъй като районът е трудно достъпен, нашите екипи все още са на място", каза говорителят на Министерството на здравеопазването Шараф Заман.

Стотици ранени са откарани в болници, добави ръководителят на информационната служба на провинцията Наджубула Ханиф и посочи, че се очаква броят им да продължи да нараства.

Земетресението, с епицентър на 27 км източно от Джалалабад, е било само на 8 км дълбочина. По-плитките трусове обикновено причиняват повече щети.

Малко след това е последвал нов трус с магнитуд 4,5 близо до Басавул в Нангахар.

Репортерът на Al Jazeera Мохсин Моманд от Кабул съобщи, че вторичните трусове са били усещани чак до сутринта.

„Епицентърът на земетресението е регистриран в провинция Кунар. Цели села там са силно пострадали. Правителството обяви, че изпраща екипи за спешна помощ от Кабул и съседните провинции. Местните власти обещават да използват всички налични ресурси за спасяване на хората и за подкрепа на засегнатите семейства“, каза той.

Спасителите работят в няколко района на планинската провинция, която около полунощ местно време бе разлюляна от земетресение на дълбочина около 10 км. То изравни със земята къщите, изградени от кал и камък, на границата с пакистанската провинция Хайбер-Пахтунхва (Северозападната провинция), съобщиха местните власти.

В Афганистан често стават земетресения, особено в планината Хундукуш, където се срещат индийската и евразийската тектонска плоча.

Поредица от трусове стана причина за смъртта на над хиляда души миналата година, подчертавайки уязвимостта на една от най-бедните страни в света спрямо природни бедствия.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
