Това се случва за първи път в Швеция

С тефан Льовен стана днес първият шведски премиер, загубил вот на недоверие в парламента, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.

Льовен загуби вота на недоверие, след като доскорошните му съюзници

от Лявата партия оттеглиха подкрепата си от правителството. Промяната в позицията на Лявата партия бе продиктувана от неразбирателство по въпроса за определянето на наемите на новопостроени апартаменти.

Лявата партия оповести вчера окончателното си решение, че ще гласува срещу Льовен на днешния вот, след като отхвърли предложения от премиера по-рано вчера компромис, предвиждащ участниците на жилищния пазар да работят за постигане на споразумение за нов модел за определяне на наеми за апартаменти ново строителство.

Швеция има твърда система, прилагаща колективно договаряне за определяне на наеми.

Десноцентристките партии отдавна се опитват да разхлабят правилата и да оставят пазара да решава за размера на наемите за новопостроени апартаменти, отбелязва Ройтерс.

