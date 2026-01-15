Непознат спаси две малки деца, излезли на оживен път във Флорида

Н епознат се е втурнал да спаси две малки деца, които са излезли на оживен път във Флорида, докато семейството им е било на няколко пресечки разстояние в нает Airbnb, показват кадри от инцидента, съобщава The Post .

Джон Бритингам, баща на пет деца, е пътувал в неделя през окръг Бревард, след като приключил фотосесия за недвижими имоти, когато забелязал две малки момичета, които се движели директно към идващия трафик.

Той спрял автомобила си и буквално блокирал движението, за да помогне на децата. Бритингам взел първото дете – което вече било в средата на пътя – на ръце, като с другата си ръка махал на шофьорите да спрат.

Watch as dashcam video shows a man rescuing two toddlers who wandered into the middle of a busy road in Brevard County, Florida. John Brittingham told ABC News he saw the girls while driving and immediately pulled over to run to their rescue.



Brittingham eventually located… pic.twitter.com/NkBdrQ05dI — ABC7 News (@abc7newsbayarea) January 14, 2026

Второто момиченце, което било по-близо до тротоара, се приближило до него и протегнало ръце.

Според кадрите от камерата на автомобила му, Бритингам реагирал мигновено – навел се, вдигнал и второто дете, след което бързо се придвижил към тротоара и по близката жилищна улица.

„Бях ужасен, като си помислих какво можеше да им се случи. Това можеше да съсипе живота ми“, разказва Бритингам пред телевизия WESH.

Само за шест секунди двете деца вече били обратно на тротоара, но наоколо нямало и следа от родителите им.

По думите му момиченцата вероятно не са били по-големи от две години. Той ги описва като „много сладки“, разказвайки как са протягали малките си ръчички, за да бъдат взети на ръце и отведени на безопасно място.

След това Бритингам започнал да обикаля от врата на врата по близката улица в отчаян опит да открие семейството им.

В крайна сметка стигнал до нает имот тип Airbnb и след известно викане успял да привлече вниманието на обитателите вътре.

Той разказва, че семейството на децата – „възрастна двойка и младо момиче“ – му се е извинило многократно.

„Казах им: „Да, знам, важното е, че успях да ви ги върна. Те бяха на пътя, а портата ви беше отворена“, споделя Бритингам.

Той обяснява, че не е извикал полиция, тъй като основната му цел била децата да бъдат върнати възможно най-бързо при близките си.

Работодателят на Бритингам – компания за дронове, базирана във Флорида – призова шофьорите да карат по-бавно и разкритикува хората, които са свирили с клаксони, докато децата са били на пътя.