Непознат спаси две малки деца, излезли на оживен път във Флорида

15 януари 2026, 13:01
Непознат спаси две малки деца, излезли на оживен път във Флорида
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Н епознат се е втурнал да спаси две малки деца, които са излезли на оживен път във Флорида, докато семейството им е било на няколко пресечки разстояние в нает Airbnb, показват кадри от инцидента, съобщава The Post.

Джон Бритингам, баща на пет деца, е пътувал в неделя през окръг Бревард, след като приключил фотосесия за недвижими имоти, когато забелязал две малки момичета, които се движели директно към идващия трафик.

Той спрял автомобила си и буквално блокирал движението, за да помогне на децата. Бритингам взел първото дете – което вече било в средата на пътя – на ръце, като с другата си ръка махал на шофьорите да спрат.

Второто момиченце, което било по-близо до тротоара, се приближило до него и протегнало ръце.

Според кадрите от камерата на автомобила му, Бритингам реагирал мигновено – навел се, вдигнал и второто дете, след което бързо се придвижил към тротоара и по близката жилищна улица.

„Бях ужасен, като си помислих какво можеше да им се случи. Това можеше да съсипе живота ми“, разказва Бритингам пред телевизия WESH.

Само за шест секунди двете деца вече били обратно на тротоара, но наоколо нямало и следа от родителите им.

По думите му момиченцата вероятно не са били по-големи от две години. Той ги описва като „много сладки“, разказвайки как са протягали малките си ръчички, за да бъдат взети на ръце и отведени на безопасно място.

След това Бритингам започнал да обикаля от врата на врата по близката улица в отчаян опит да открие семейството им.

В крайна сметка стигнал до нает имот тип Airbnb и след известно викане успял да привлече вниманието на обитателите вътре.

Той разказва, че семейството на децата – „възрастна двойка и младо момиче“ – му се е извинило многократно.

„Казах им: „Да, знам, важното е, че успях да ви ги върна. Те бяха на пътя, а портата ви беше отворена“, споделя Бритингам.

Той обяснява, че не е извикал полиция, тъй като основната му цел била децата да бъдат върнати възможно най-бързо при близките си.

Работодателят на Бритингам – компания за дронове, базирана във Флорида – призова шофьорите да карат по-бавно и разкритикува хората, които са свирили с клаксони, докато децата са били на пътя.


АПС с първа реакция за третия мандат

АПС с първа реакция за третия мандат

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Котаракът Лари от

Котаракът Лари от "Даунинг стрийт" предизвика хаос на срещата на полския президент Карол Навроцки със Стармър

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Напук на черните прогнози, продажбите на EV са още по-добри

Напук на черните прогнози, продажбите на EV са още по-добри

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 6 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 5 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 6 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 5 часа

