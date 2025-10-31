Свят

"Това е безотговорно": Иран с остри критики към САЩ заради възобновяването на ядрените опити

31 октомври 2025, 07:45
"Това е безотговорно": Иран с остри критики към САЩ заради възобновяването на ядрените опити

И ран нарече "безотговорно" обявеното от американския президент Доналд Тръмп възобновяване на ядрените опити и подчерта, че това е "заплаха за мира", предаде Франс прес.

"Обявеното възобновяване на ядрените опити е регресивна и безотговорна мярка, която представлява сериозна заплаха за международния мир и сигурност. Светът трябва да се обедини, за да поиска отговорност от САЩ за нормализирането на разпространението на тези отвратителни оръжия", написа иранският външен министър Абас Арагчи в социалната мрежа "Екс" снощи.

В момент, когато Иран е подозиран от Запада и Израел, че тайно разработва ядрени оръжия, въпреки че отрича, министърът заяви, че САЩ "са най-опасният риск от разпространение (на оръжия) по света".

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Иран САЩ ядрени опити
