Топлинен и слънчев удар: Кога да се обадите на линейка

Тялото бързо прегрява през лятото, особено без достъп до сянка или вода

12 август 2025, 06:42
Източник: iStock

Л ятото е в разгара си и температурите постоянно се покачват. Тялото бързо прегрява при такова време, особено без достъп до сянка или вода. Това може да доведе до топлинен или слънчев удар - опасни състояния, които застрашават здравето и живота.

Топлинен удар и слънчев удар: каква е разликата?

И двете състояния са причинени от неспособността на тялото да се охлажда при високи температури. Основната разлика е, че топлинният удар може да се случи на открито или във всяка прегрята стая и засяга цялото тяло, докато слънчевият удар се причинява от директно излагане на слънчевите лъчи на главата и врата и засяга предимно мозъка.

Човек, който е бил дълго време под палещото слънце, може да изпита едновременно признаци както на топлинен удар, така и на слънчев удар.

Как тялото реагира на прегряване

Обикновено тялото се опитва да се охлади чрез изпотяване. Кожата, като основен орган на терморегулацията, активно отделя пот, което спомага за понижаване на температурата.

Но когато тази система се повреди:

  • телесната температура се повишава до над 40°C
  • кръвообращението е нарушено
  • възниква хипоксия, т.е. клетките не получават кислород
  • засегнати са жизненоважни органи, предимно мозъкът.

Нервната система е много чувствителна към прегряване, така че един от първите предупредителни признаци е нарушеното съзнание.

Как да разпознаете слънчевия удар

Симптомите на слънчев удар са:

  • зачервяване на лицето
  • шум в ушите
  • учестено дишане и пулс
  • главоболие
  • поява на „мушици“ пред очите, замъглено зрение
  • припадък

Може да се появят и гадене, повръщане и диария, особено при деца.

Как да разпознаете топлинния удар

Първи признаци:

  • летаргия, умора, раздразнителност
  • учестено дишане и пулс
  • значително зачервяване на кожата
  • замаяност
  • повишено изпотяване
  • силна жажда

В по-тежки случаи:

  • дезориентация
  • гадене
  • припадък
  • крампи

При тежък топлинен удар няма изпотяване, а кожата става суха и гореща.

Кой е изложен на риск?

Най-уязвимите са:

  • деца под 9 години - тяхната система за терморегулация все още не е достатъчно развита
  • възрастни хора - поради отслабен метаболизъм и нарушени съдови реакции
  • хора с деменция или други когнитивни нарушения - състоянието им често се влошава, без да е свързано с прегряване, което води до загуба на ценно време

Как да помогнем на човек с топлинен и слънчев удар

Преди всичко, трябва да охладите тялото си:

  • преместете човека на сянка или в хладна стая
  • свалете излишните дрехи
  • налейте хладка вода или поставете мокра кърпа
  • нанесете ледени компреси върху подмишниците, врата и гърба
  • проветрете въздуха (използвайте вентилатор, духалка или включете климатика, като постепенно намалявате температурата)
  • давайте вода за пиене на малки глътки

В тежки случаи:

  • ако лицето е в безсъзнание или състоянието му се влошава бързо - обадете се на екип за спешна помощ
  • не оставяйте човека сам
  • разберете от свидетели какво се е случило, за да предадете информацията на лекарите

Колко опасни са топлинният и слънчевият удар?

Ако на човек не бъде предоставена навременна помощ, могат да се развият сериозни усложнения.

Топлинни крампи

Това са болезнени мускулни спазми, които обикновено се появяват в мускулите на ръцете, краката или корема поради дехидратация и електролитен дисбаланс в тялото.

Увреждане на вътрешни органи

  • Бъбреците могат да загубят способността си да функционират нормално, което води до бъбречна недостатъчност.
  • Сърцето е подложено на прекомерно натоварване, което може да доведе до аритмия или сърдечна недостатъчност.
  • Мозъкът става уязвим към прегряване, което нарушава когнитивните функции и координацията.

Хипертонична криза

Това е опасно повишаване на кръвното налягане, което може да причини инсулт или тежки сърдечно-съдови усложнения.

Коматозно състояние

В тежки случаи, след топлинен или слънчев удар, може да се развие кома - състояние, при което човек губи съзнание и не реагира на външни стимули.

Как да избегнем прегряване

За да се предотвратят слънчев и топлинен удар, лекарите препоръчват:

  • не излизайте навън през най-горещите часове на деня - от 11:00 до 16:00 часа
  • носете леки дрехи от естествени материи и шапка
  • пийте вода, дори и да не чувствате жажда
  • избягвайте физическа активност в жегата
  • не оставяйте деца и възрастни хора в затворени автомобили.
Източник: rbc.ua    
Топлинен удар Слънчев удар Прегряване Симптоми Първа помощ Превенция Рискови групи Усложнения Жега Охлаждане на тялото
