Украйна: Япония остава наш стратегически партньор

У крайна предложи на Япония сътрудничество в областта на несмъртоносните военни дейности, като финансира сапьорски операции, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинския министър на отбраната Рустем Умеров.

Umerov offers Japan to help Ukraine with demining: Defense Minister Rustem Umerov met with the new Ambassador of Japan to Ukraine Masashi Nakagome.