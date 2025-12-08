България застана срещу забраната на ДВГ в ЕС през 2035 г.

О ще шест държави призоваха Европейската комисия в писмо да отслаби планираната забрана за 2035 г. за нови регистрации на автомобили с двигатели с вътрешно горене. Става въпрос за държави от Централна и Източна Европа, които искат ЕК да разреши продажбата на хибридни превозни средства или такива, задвижвани от други съществуващи или бъдещи технологии, „които биха могли да допринесат за целта за намаляване на емисиите“, дори след 2035 г.

Това искане е посочено в съвместно писмо, получено от Reuters, подписано от министър-председателите на България, Чехия, Унгария, Италия, Полша и Словакия. Подписалите също така призовават за включване на нисковъглеродни и възобновяеми горива в плана на ЕС за намаляване на емисиите CO₂ в транспорта. В писмото министър-председателите заявяват:

„Можем и трябва да преследваме нашата климатична цел по ефективен начин, без да убиваме конкурентоспособността си междувременно, тъй като няма нищо зелено в индустриална пустиня.“

Решението на ЕС от 2023 г. да разреши само нови автомобили и леки търговски превозни средства, които не отделят CO₂ по време на експлоатация от 2035 г. нататък, в съответствие с ограниченията на блока за CO₂ емисиите на автопарка, се сблъсква с нарастващ скептицизъм сред държавите членки.

Неотдавнашният скок в критиките – и подкрепата – е свързан с предстоящия пакет за подкрепа на ЕС за европейската автомобилна индустрия, който може да включва потенциално смекчаване на постепенното премахване на двигателите с вътрешно горене (ДВГ). Има сериозни индикации, че ЕС преразглежда регламента.

Миналата седмица европейският комисар по транспорта Апостолос Цицикостас се изказа положително за смекчаването на целите на ЕС за CO₂ и разрешаването на нови превозни средства с ДВГ след 2035 г. В интервю за германския вестник Handelsblatt, Цицикостас отговори на въпрос дали ЕС ще разреши не само хибридни автомобили, но и конвенционални превозни средства с ДВГ, като заяви, че Комисията е „отворена за всички технологии“ и ще включи „всички технологични разработки“ в новия регламент.

Неговите изявления бяха направени в контекста на последните развития в Германия. Очаква се Европейската комисия да представи ново предложение за цели за емисиите CO₂ от 2035 г. по-късно този месец, а вероятно в началото на 2026 г. Това изместване от 10 декември за догодина подсказва, че в момента тече усилено пренаписване на предложенията.

На пръв поглед изявленията на комисаря по транспорта Цицикостас предполагат, че „високоефективните“ автомобили с ДВГ наистина биха могли да имат бъдеще след 2035 г. Гръцкият политик обаче бързо уточни забележките си, заявявайки, че Комисията ще разгледа и „ролята на горивата с нулеви и ниски емисии, включително усъвършенстваните биогорива“.

Двама други служители на Комисията са потвърдили пред Handelsblatt, че „традиционните двигатели с вътрешно горене ще бъдат разрешени, при условие че се захранват изключително с биогорива или е-горива“.

Първоначално Европейската комисия планираше да представи своя нов „Автомобилен пакет“ с преразгледани ограничения за емисиите на CO₂ за автопарка на 10 декември. Reuters обаче, позовавайки се на вътрешни източници, съобщава, че публикацията е отложена за 16 декември, въпреки че тази дата може да се промени. Миналата седмица еврокомисарят по транспорта Цицикостас намекна, че е възможно отлагане през януари, позовавайки се на обхвата и значението на пакета, тъй като той е „решаващ за европейската индустрия, гражданите и нашата конкурентоспособност“.