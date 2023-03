След влаковата катастрофа: Стачка в Гърция спира полетите и обществения транспорт

П олетите до и от Гърция спират, а корабите остават в пристанищата днес заради стачка по повод най-смъртоносната влакова катастрофа в страната, в която загинаха 57 души на 28 февруари, съобщи Ройтерс.

24-часовата стачка, свикана от най-големите гръцки синдикати в частния и държавния сектор, се очаква да спре градския транспорт и обществените услуги и да затвори държавните училища. Всички полети спират между 00:01 ч. и полунощ местно време на 16 март и ще са позволени само аварийни полети и полети за търсене и спасяване.

Това е най-новият от поредицата протести след челния сблъсък на пътнически влак с повече от 350 пътници, повечето от тях студенти, с товарен влак в долината Темпе, Централна Гърция. Железопътните работници организираха множество стачки. Протестиращите, обвиняващи консервативното правителство и политическата система на страната, че си затварят очите за призивите на синдикатите във връзка с недостатъчните мерки за безопасност в гръцките железници, ще започнат митинг пред парламента преди обед.

Искаме заедно да изразим нашето разочарование от това, което не се случи през годините, но преди всичко гнева от това какво се случи в Темпe, заяви синдикатът на частния сектор Обща конфедерация на труда (GSEE) в изявление.

Massive demonstration in Athens where tens of thousands of people protest the #GreeceTrainCrash chanting it was no accident, but rather a "government crime". #Greece #Τεμπη pic.twitter.com/LhjSMJ7J0z