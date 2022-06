Тежка влакова катастрофа в Германия, има загинали

Н ай-малко трима души са загинали, а няколко други са тежко ранени при влаковата катастрофа в Южна Германия, съобщава „Билд“.

Регионалният влак е дерайлирал северно от ски курорта Гармиш-Партенкирхен в Бавария, като няколко вагона са се преобърнали.

Полицията съобщи, че по време на катастрофата влакът е бил доста пълен, като се предполага, че в него са пътували много ученици.

Все още се провежда мащабна операция на службите за спешна помощ. Железопътната линия в момента е напълно спряна.

BREAKING: One person has been killed and several others injured in a train crash in southern Germany.



The service derailed north of the Garmisch-Partenkirchen ski resort in Bavaria, leaving a number of carriages lying on their sides, according to Bild. https://t.co/mQvRytfdJr