Принц Уилям и Кейт Мидълтън изразиха подкрепата си за Украйна

Б ританският принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън изразиха подкрепата си за "целия народ на Украйна".

Двамата направиха това с пост в Туитър, подписан с техните инициали.

"През октомври 2020 г. имахме привилегията да се срещнем с президента Зеленски и първата дама, за да научим за тяхната надежда и оптимизъм за бъдещето на Украйна", пишат Уилям и Кейт.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C