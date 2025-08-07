България

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

Съдебният състав посочи, че са налице абсолютните основания за отказ за предаването на лицето, тъй като в Русия не са гарантирани правата му

7 август 2025, 22:40
Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин
Източник: iStock/GettyImages

В арненският окръжен съд отказа екстрадицията на 40-годишeн руски гражданин, който е обявен за международно издирване чрез Интерпол от Руската федерация. В родината си е разследван, за това че в края на март, началото на април 2024 година дал подкуп на длъжностно лице в големи размери, за да бъдат издадени паспорти на двама мъже, че са граждани на Руската федерация, предаде "Фокус".

Според Наказателния кодекс на Русия, за това престъпление е предвидено наказание "лишаване от свобода“ за срок от 7 до 12 години, глоба в размер до шестдесет кратна сума на подкупа и лишаване от право да заема определени длъжности или да се занимава с определена дейност за срок от 7 години.

Деянието представлява престъпление и по българското законодателство, като у нас се наказва с затвор до 10 години и глоба до 15 000 лева.

Съд във Варна отказа екстрадиция на руски опозиционер

Съгласно изискването за Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) се установи, че деянията представляват престъпления и по българския Наказателен кодекс.

Пред съда, представителят на прокуратурата посочи, че молбата за екстрадиция отговаря за законовите изисквания, поради което и е била придвижена от Министерството на правосъдието към прокуратурата. 

Пред тричленния съдебен състав на Окръжен съд – Варна, 40-годишният мъж отказа да бъде екстрадиран доброволно. Защитникът му изтъкна, че от 2022 година Руската федерация вече не е страна по международни споразумения за спазване на правата на човека.

Варненският окръжен съд, след като изслуша становищата на страните и се запозна с материалите по делото, прецени, че са изпълнени формалните законови основания за екстрадицията на руския граждани. Съдебният състав обаче посочи, че са налице абсолютните основания за отказ за предаването на лицето, тъй като в Русия не са гарантирани правата му, свързани с наказателното производство и изпълнение на наказанието, съобразно изискванията на международното право. Към настоящия момент Руската Федерация не е член на Съвета на Европа. Налице е приет закон на 07.06.2022 г. от руската Държавна дума, според който решенията на Европейския съд по правата на човека, издадени след 15.03.2022 г., не подлежат на изпълнение в Русия, а решенията на този съд вече няма да бъдат основа за преразглеждане на решения, взети от руски съдилища. Освен това Руската федерация е била отстранена с решение на Общото събрание на ООН от април 2022 г. от Съвета по правата на човека към ООН. На заседание от 04.03.2022 г. на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, е постигнато единодушно съгласие, че действията на Русия представляват толкова сериозно нарушение на международното право и международните споразумения, че оправдават избора на много държави членки да не разглеждат искания от Русия и Беларус за сътрудничество по наказателноправни въпроси, като си запазват правото на преценка за всеки отделен случай.

Поради изложените мотиви Варненският окръжен съд отказа екстрадицията на издирваното лице в Русия и измени мярката му за неотклонение в подписка до влизане в сила на решението.

Съдебният акт не е окончателен и  подлежи на обжалване или протест в седем дневен срок от днес пред Варненски апелативен съд.

Източник: Фокус    
съд Варна Русия
Последвайте ни
ГДБОП разби

ГДБОП разби "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Деца запалиха гората на Шуменското плато

Деца запалиха гората на Шуменското плато

Как да разпознаем фалшивото евро

Как да разпознаем фалшивото евро

pariteni.bg
Може ли кучето да забременее без „заклещване“

Може ли кучето да забременее без „заклещване“

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 16 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 16 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 14 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 14 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско

Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско

България Преди 1 час

Пламъците вече навлизат в горски терен

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Свят Преди 2 часа

Камбоджанският премиер Хун Манет е изпратил официално писмо с номинацията до Норвежкия Нобелов комитет

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Свят Преди 5 часа

Тръмп: Изпълнителният директор на Intel е в сериозен конфликт на интереси

Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

Свят Преди 5 часа

„Това е един от най-смущаващите случаи на медицинска измама, които някога сме разследвали“

Ограничават движението на тирове по АМ "Тракия"

Ограничават движението на тирове по АМ "Тракия"

България Преди 5 часа

Мярката се предприема предвид интензивния трафик в края на седмицата и летния туристически сезон

Снимката е илюстративна

HTLV-1: Смъртоносният вирус, за който никой не говори

Свят Преди 6 часа

HTLV-1, открит за първи път през 1980 г., е ретровирус – част от същото вирусно семейство, към което принадлежи и ХИВ

Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Свят Преди 6 часа

Украински бойни дронове са ударили рафинерия, катер 02510 "БК-16“ и три руски радарни станции

<p>&quot;Заседналият&quot; в Космоса Бъч Уилмор се пенсионира</p>

След 286-дневния космически полет: "Заседналият" в Космоса Бъч Уилмор се пенсионира от НАСА

Любопитно Преди 6 часа

НАСА обяви пенсионирането на Бъч Уилмор в сряда

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Свят Преди 7 часа

Путин: ОАЕ е едно от възможните места за среща с Тръмп

Звездата от „Анатомията на Грей“ Камила Лудингтън разкри, че страда от Хашимото

Звездата от „Анатомията на Грей“ Камила Лудингтън разкри, че страда от Хашимото

Свят Преди 7 часа

„Стигнах до точката, в която си казах: Уау, трудно е да живееш така. Не осъзнавах колко изтощено е било тялото ми"

Съд потвърди глобата от 200 000 лв. за "ТЕЦ-Бобов дол"

Съд потвърди глобата от 200 000 лв. за "ТЕЦ-Бобов дол"

България Преди 7 часа

Местните жители се оплакаха от постоянно замърсяване и задушлива миризма

Зоопарк в Германия умъртви павиани и ги даде на лъвовете

Зоопарк в Германия умъртви павиани и ги даде на лъвовете

Свят Преди 7 часа

Зоологическата градина Тиргартен Нюрнберг уби здрави павиани заради пренаселеност в заграждението им

<p>Подсъдимият по делото &bdquo;Дебора&ldquo; излезе под гаранция</p>

Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото „Дебора“

България Преди 8 часа

Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство

<p>Как Матю Макконъхи изгуби ролята на Джак в &bdquo;Титаник&ldquo;</p>

"Не, благодаря“: Как Матю Макконъхи провали шанса си за „Титаник“

Любопитно Преди 8 часа

Когато Макконъхи, сега на 55 години, проговорил с южняшки акцент, Камерън, сега на 70 години, му казал „Това е страхотно“, но добавил: „А сега нека опитаме по различен начин“

<p>Твърде мрачно&nbsp;за децата? Истината за сериала &bdquo;Wednesday&ldquo;</p>

Подходящ ли е сериалът „Wednesday“ за деца? Какво трябва да знаете преди да го гледате

Любопитно Преди 8 часа

Макар и с чувство за хумор, "Wednesday" съдържа насилие, нецензурен език и дори сцени с отрязани крайници

Документът, предрекъл ужаса: Как човечеството създаде собственото си унищожение

Документът, предрекъл ужаса: Как човечеството създаде собственото си унищожение

Свят Преди 8 часа

Копие от напечатан на пишеща машина документ, който сега се съхранява в библиотеката Бодлеан в Оксфорд, представлява първото описание на атомна бомба, достатъчно малка, за да бъде използвана като оръжие

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Прикрито убийство? Нови разкрития около мистериозната смърт на Мерилин Монро

Edna.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

Годой: Много съм щастлив, че вече съм в най-големия клуб в България

Gong.bg

Берое с много силни думи за Годой на сбогуване

Gong.bg

Пожар обхвана част от гора в Шуменското плато (СНИМКИ)

Nova.bg

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени, които крещят за помощ

Nova.bg