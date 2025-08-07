Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

В арненският окръжен съд отказа екстрадицията на 40-годишeн руски гражданин, който е обявен за международно издирване чрез Интерпол от Руската федерация. В родината си е разследван, за това че в края на март, началото на април 2024 година дал подкуп на длъжностно лице в големи размери, за да бъдат издадени паспорти на двама мъже, че са граждани на Руската федерация, предаде "Фокус".

Според Наказателния кодекс на Русия, за това престъпление е предвидено наказание "лишаване от свобода“ за срок от 7 до 12 години, глоба в размер до шестдесет кратна сума на подкупа и лишаване от право да заема определени длъжности или да се занимава с определена дейност за срок от 7 години.

Деянието представлява престъпление и по българското законодателство, като у нас се наказва с затвор до 10 години и глоба до 15 000 лева.

Съд във Варна отказа екстрадиция на руски опозиционер

Съгласно изискването за Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) се установи, че деянията представляват престъпления и по българския Наказателен кодекс.

Пред съда, представителят на прокуратурата посочи, че молбата за екстрадиция отговаря за законовите изисквания, поради което и е била придвижена от Министерството на правосъдието към прокуратурата.

Пред тричленния съдебен състав на Окръжен съд – Варна, 40-годишният мъж отказа да бъде екстрадиран доброволно. Защитникът му изтъкна, че от 2022 година Руската федерация вече не е страна по международни споразумения за спазване на правата на човека.

Варненският окръжен съд, след като изслуша становищата на страните и се запозна с материалите по делото, прецени, че са изпълнени формалните законови основания за екстрадицията на руския граждани. Съдебният състав обаче посочи, че са налице абсолютните основания за отказ за предаването на лицето, тъй като в Русия не са гарантирани правата му, свързани с наказателното производство и изпълнение на наказанието, съобразно изискванията на международното право. Към настоящия момент Руската Федерация не е член на Съвета на Европа. Налице е приет закон на 07.06.2022 г. от руската Държавна дума, според който решенията на Европейския съд по правата на човека, издадени след 15.03.2022 г., не подлежат на изпълнение в Русия, а решенията на този съд вече няма да бъдат основа за преразглеждане на решения, взети от руски съдилища. Освен това Руската федерация е била отстранена с решение на Общото събрание на ООН от април 2022 г. от Съвета по правата на човека към ООН. На заседание от 04.03.2022 г. на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, е постигнато единодушно съгласие, че действията на Русия представляват толкова сериозно нарушение на международното право и международните споразумения, че оправдават избора на много държави членки да не разглеждат искания от Русия и Беларус за сътрудничество по наказателноправни въпроси, като си запазват правото на преценка за всеки отделен случай.

Поради изложените мотиви Варненският окръжен съд отказа екстрадицията на издирваното лице в Русия и измени мярката му за неотклонение в подписка до влизане в сила на решението.

Съдебният акт не е окончателен и подлежи на обжалване или протест в седем дневен срок от днес пред Варненски апелативен съд.