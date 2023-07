Сварени живи: Тръба с вряла вода се спука в търговски център в Москва, има загинали

Н ай-малко четирима души са загинали при спукване на тръба с вряла вода в търговския център "Сезони" в руската столица Москва, предаде ТАСС, като се позова на Сергей Собянин, кмета на града.

Първоначално се съобщаваше за един загинал и най-малко девет ранени. После Собянин потвърди, че броят на жертвите е нараснал.

🇷🇺 Moscow Right now, this is the situation inside the Vremena Goda shopping center, where a woman was boiled alive in boiling water. #ukr https://t.co/RLq9Vn0LIt pic.twitter.com/QjNmLFFRtz

Очаква се броят на пострадалите да се увеличи до няколко десетки. Самият Собянин каза, че има ранени, но не спомена точна бройка.

Според очевидец след спукването на тръбата с горещата вода в търговския център не се е чула аларма за евакуация.

💢🇷🇺🤣The first footage from the hot water breakthrough in the Vremena Goda shopping center in Moscow. Most of the victims had burns on their legs.



People remain in the building, blocked by steam and boiling water.#Crimea #ukr pic.twitter.com/fFDt61xWv1