Стрелба в Университета на Айова, има жертви

П олицията разследва сигнали за стрелба в Университета на Айова рано днес, съобщи учебното заведение, като уточни, че има „потвърдени жертви“.
„Екипи за спешна помощ са на място. Има потвърдени пострадали. Моля, избягвайте района“, се казва в съобщение, публикувано на сайта на университета малко след 2:00 часа местно време.
Reports of gunfire at the intersection of College and Clinton streets early Sunday morning. Multiple people injured, with first responders on scene.
Reports of gunfire at the intersection of College and Clinton streets early Sunday morning. Multiple people injured, with first responders on scene.
Не се предоставят допълнителни подробности за броя или състоянието на пострадалите, предаде АФП.
По информация на университета изстрелите са били чути в района на улиците „Колидж“ и „Клинтън“, популярна зона за нощен живот.
В последващо съобщение се уточнява, че полицията на Айова Сити води разследването, като жителите са призовани да „останат бдителни“.