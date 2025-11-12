Стари нефтени кладенци замърсяват качеството на водата в САЩ

С тотици хиляди стари нефтени и газови кладенци са разпръснати из Пенсилвания и някои от тях може да изпускат вредни химикали в атмосферата и подпочвените води, съобщи Newsweek.

Това е предупреждението на изследване, ръководено от геохимици от Щатския университет на Пенсилвания, които са изследвали 18 изоставени кладенеца в и близо до Националната гора Алегени, за да открият, че те причиняват вреда, като са оставени непокрити, изложени на въздух, ерозия и разрушаване.

„Открихме, че изоставени нефтени и газови кладенци изпускат метан в подпочвените води, създавайки опасни промени в качеството на водата“, каза пред авторът на изследването Самюъл Шахин от Университета на Минесота, който е завършил докторат по геонауки в Penn State.

Изследователите също така откриха, че някои от подземните води на обектите показват високи концентрации на разтворено желязо и арсен. Метанът - мощен парников газ, който задържа повече топлина от въглеродния диоксид - е взаимодействал със скалите близо до кладенците, освобождавайки метали в подземните води, според екипа.

Техните открития са представителни за още по-голям проблем в САЩ

„Тези кладенци се считат за изоставени или осиротели (дори не знаем кой ги е пробил). Много от тези кладенци са пробити преди повече от 100 години, когато е имало много хлабави закони и разпоредби относно това какво да се прави с нефтените и газовите кладенци, когато те спрат да произвеждат нефт и газ“, обясни Шахин.

„Често те просто запушваха тези кладенци с пънове на дървета или камъни, докато съвременните операции за запушване на кладенци използват бетон. Повечето от тези нефтени и газови кладенци също са построени в епоха, в която е било обърнато по-малко внимание на защитата на подпочвените води, така че има по-малко предпазни мерки за предотвратяване на течове при повреда на кладенците в сравнение с изграждането на съвременен нефтен и газов кладенец.“

New: Salt water laced with cancer-causing chemicals, a byproduct of oil and gas drilling, keeps shooting out of the ground in Oklahoma. Experts say it means even more wastewater is spreading underground, poisoning the state’s water supply. https://t.co/byygnduRx5 — ProPublica (@propublica) October 29, 2025

Съвместният изследователски екип също така събра и анализира 36 проби от вода в близост до кладенци и от потоци и подземни водоносни хоризонти в рамките на едно до седем посещения на всяко място.

Те открили, че някои от изследваните места имат изобилие от метанотрофи - микроорганизми, които консумират метан, докато други имат изобилие от метаногени, които генерират метан.

Места с повече метанотрофи също са имали високи количества разтворени метали в подземните води. Една шеста от пробите са били над ограничението на Агенцията за опазване на околната среда (EPA) за арсен в питейната вода, а над половината са били над ограничението на EPA за желязо в питейната вода, съобщи екипът.

„Вече знаехме, че тези кладенци могат да се аварират над земята, където изпускат метан (основен парников газ) в атмосферата и могат да допринесат за изменението на климата. Това, което показахме тук, е, че старите нефтени и газови кладенци, които се аварират под земята, могат да представляват риск за качеството на подпочвените води, особено чрез изтичане на метан в подпочвените води, а не във въздуха“, каза Шахин.

„Има и много, много от тези изоставени нефтени кладенци – вероятно 300 000 в Пенсилвания, 3 милиона в Съединените щати и още няколко милиона по целия свят. Не всички от тях ще изтекат в атмосферата или подпочвените води, но огромният им брой затруднява внимателното им наблюдение. Тези кладенци започват да се превръщат в истински проблем в Тексас, например“.

Това представлява заплаха за околната среда, здравето на животните и хората. „Ако хората получават вода от подземни кладенци (което е много често срещано в селските райони в близост до нашия изследван район), тези течове от нефтени и газови кладенци биха могли да влошат качеството на водата в този кладенец за питейна вода“, обясни Шахин.

„Метанът е нетоксичен, но ако се натрупа голямо количество в подпочвените води, той е много запалим и може да създаде опасност от експлозия. Нашите резултати показват, че основният риск е замърсяването с арсен, което е резултат от взаимодействието на метана, изтичащ от нефтените и газовите кладенци, със скалите и микроорганизмите, живеещи във водоносния хоризонт.“

„Тези нефтени и газови кладенци могат също да изпускат подпочвени води на повърхността, където това би могло да навреди на потоците.“

Екипът дори забеляза следи от копита на елени в калта близо до тези стари кладенци, защото те обичат да пият солената вода, която изтича.

Шахин заяви, че правителството на САЩ е финансирало 4,7 милиарда долара за запушване на изоставени нефтени и газови кладенци в рамките на Закона за инвестиции в инфраструктура и работни места от 2021 г., което е помогнало на държавните агенции да запушват повече стари нефтени и газови кладенци всяка година.

Той обаче добави: „Колкото повече сондираме за нефт и газ, толкова повече кладенци ще останат, така че е важно да обърнем внимание на това как запушваме кладенците, когато приключат с производството, за да можем да защитим въздуха и водата. Съвременните оператори на нефт и газ в САЩ би трябвало да са добри в правилното запушване на кладенците, когато спрат да произвеждат, но същите стандарти може да не са валидни за целия свят.“

„Тъй като парите за запушване на тези кладенци са ограничени в момента, правителствените агенции трябва да обмислят кои кладенци да приоритизират за запушване. Имаме много по-малко информация за това какво правят тези стари нефтени и газови кладенци с подпочвените води, така че се надяваме, че нашето проучване може да помогне на правителствените агенции и местните граждани да разберат общите екологични и здравни рискове от тези кладенци.“