Свят

Стачката на Lufthansa отменя 12 полета от и до летище „Васил Левски“ – София

15 април 2026, 06:57
Източник: iStock photos/Getty images

П о 12 полета на германският превозвач Lufthansa от и до летище „Васил Левски“ – София са отменени днес и утре заради стачка на кабинния персонал, съобщиха за БТА от летището. От тях по шест на ден са излитащи и шест кацащи.

Синдикатът на кабинния персонал УФО (UFO) отново призова стюардите и стюардесите на Lufthansa и Cityline да прекратят работа днес и утре. Стачката започна в 00:01 часа днес и трябва да продължи до малко преди полунощ утре.

Стотици отменени полети в Германия

Ръководителят на синдиката Йоахим Васкес Бюргер заяви, че няма по-подходящ момент за протест от планираната церемония по повод 100-годишнината от първия полет на Lufthansa, в която се очаква да участва германският канцлер Фридрих Мерц. По думите му това е възможност да се покаже при какви условия работят служителите и как се отразяват решенията на ръководството върху персонала.

Стачните действия се развиват на фона на поредица от протести в последните дни. В края на миналата седмица бяха отменени множество полети заради стачка на кабинния персонал, а в началото на тази седмица стачка на пилотите също доведе до сериозни нарушения в полетната програма, а всички полети на авиокомпанията от и до София бяха отменени. 

Все още няма официална реакция от страна на Lufthansa относно новата стачка на кабинния персонал. Преди предходните стачни действия от компанията съобщиха, че работят „с пълна сила, за да сведат до минимум последствията за пътниците“ и да осигурят изпълнението на възможно най-много полети чрез други авиокомпании от групата и партньорски превозвачи.

По данни на концерн  при въведено специално разписание около една трета от полетите на кратко разстояние и около половината от тези на дълги се изпълняват по график. При дъщерната компания Eurowings, където пилотският синдикат Vereinigung Cockpit също обяви стачка, делът на изпълняваните полети е около 60 процента.

Стачката на пилотите в Lufthansa, Lufthansa Cargo и Cityline започна малко след полунощ в понеделник и приключи малко преди полунощ вчера. При Eurowings в рамките на един ден бяха засегнати всички излитания от германски летища.

Синдикатът на пилотите настоява за подобряване на пенсионното осигуряване и критикува липсата на готовност за диалог от страна на ръководството. От компанията определиха исканията като „абсурдни и неизпълними“, като посочиха, че те предвиждат значително увеличаване на вече съществуващите условия.

Това е третата вълна от стачки в текущия спор, като основният конфликт е свързан с искания за по-високи пенсионни доходи.

От ръководството на Lufthansa посочват, че основната компания в групата остава под натиск по отношение на разходите и конкурентоспособността. Според Нигеман звеното Lufthansa Classic не е достатъчно конкурентоспособно по редица маршрути и не може да си позволи допълнително увеличаване на разходите.

Синдикатът УФО и пилотската организация Vereinigung Cockpit вече организираха стачка в средата на февруари, която предизвика масови отменени полети. В средата на март пилотите предприеха нови действия с двудневна стачка, като трудовият конфликт остава нерешен.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
