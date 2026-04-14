Свят

Стотици отменени полети в Германия

Причината е стачка на пилотите на Lufthansa

14 април 2026, 10:56
Стотици отменени полети в Германия
Източник: iStock

С тотици полети бяха отменени във вторник (14 април) в Германия, заради продължаваща втори ден стачка на пилотите на „Луфтханза“ (Lufthansa). Причината е спор около заплатите и пенсионните вноски, предаде ДПА. 

Поредна пилотска стачка блокира полети в Германия

Пилотите на „Луфтханза“, както и на „Луфтханза Карго“ (Lufthansa Cargo) и „Луфтханза СитиЛайн“ (Lufthansa CityLine) започнаха стачката си малко след полунощ вчера.

Повече от 1100 излитания и кацания във Франкфурт, основният хъб на „Луфтханза“ и най-голямото летище в Германия, бяха отменени вчера и днес, както и 710 полета в Мюнхен. 

Стачката на пилотите, организирана от синдиката „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit – VC), е съсредоточена върху спорове за заплащането, включително пенсионната схема на компанията и възнагражденията в регионалното дъщерно дружество “СитиЛайн“. 

Стачка на пилоти в Германия блокира 25 хиляди пътници

Очаква се обаче пилотите на авиокомпанията „Юроуингс“ (Eurowings GmbH), също част от групата на „Луфтханза“, да се върнат на работа днес.

Междувременно стюардите и стюардесите на „Луфтханза“ бяха призовани от синдикатите да стачкуват утре (15 април) и в четвъртък (16 април), което ще е петата вълна на стачни действия в групата тази година.

Летище София отмени полети заради стачка в "Луфтханза"

Главният директор „Човешки ресурси“ на „Луфтханза“ Михаел Нигеман предупреди синдикатите вчера да не продължават „курса си на конфронтация“, заявявайки, че всеки ден стачни действия отслабва авиокомпанията.

Източник: БТА/Галя Горнишка    
Германия Луфтханза полети отмяна стачка
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

