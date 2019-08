Д есетметров къс от надвиснал над морския бряг скален клиф се откърти и рухна върху популярен плаж край Грандвю бийч северно от Сан Диего в американския щат Калифорния, като уби трима плажуващи, предаде Асошиейтед прес.

Спасители и други посетители на плажа веднага притичали към мястото, където върху пясъка се стоварили десетки тонове скална маса, опитвайки се да разравят рухналите камъни и да помогнат на пострадалите.

DEVELOPING: A cliff collapses onto a beach in Encinitas, California, killing one woman and injuring four other people, with two people airlifted to local hospitals; the area is highly popular with local residents, surfers and tourists. @Davidmuir reports. https://t.co/VQD3XfKH7P pic.twitter.com/hspy2o6L6T — World News Tonight (@ABCWorldNews) August 3, 2019

Очевидец, живеещ наблизо, разказва как видял хора, опитващи се да съживят жена с изкуствено дишане, но очевидно неуспешно, след което тялото ѝ било покрито.

Една жена е починала на място, а още двама души са починали в болница. Имената и възрастта на жертвите засега не се съобщават. И тримата са пълнолетни. Има и неколцина по-леко ранени.

Спасители с обучени кучета търсят из отломките още пострадали, ако има такива.

Те предупреждават, че клифът е нестабилен и може да има още срутвания.

Плажът е достъпен чрез спускане по дървени стъпала от паркинга, намиращ се на високото. Той е популярен сред сърфистите, които поставят сърфовете си на брега, изправени край отвесната скала. На някои от плажовете в района има предупредителни надписи за възможност от срутвания в резултат на мощните приливи, които подкопават отвесния скален бряг.

UPDATE | 3 killed, 1 injured after cliff collapses onto California beach



One victim was pronounced dead at the scene. The other two deceased succumbed to injuries after being transported to a nearby hospital in critical condition.https://t.co/wrvQ4Osw3h — New York Daily News (@NYDailyNews) August 3, 2019

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.