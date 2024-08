Сребърният олимпиец: Кой е турският стрелец, който сравниха с "наемен убиец"

Н а фона на продължаващите Олимпийски игри в Париж, турският стрелец Юсуф Дикеч и неговата партньорка Севвал Илайда Тархан спечелиха сребърния медал в дисциплината 10 метра смесен отбор с въздушен пистолет.

Дикеч се превърна в най-новата сензация в социалните медии, като потребителите на интернет го сравниха с герои от различни холивудски блокбастъри, вариращи от„ Хитман“ до „Криминале“ и дори „Джон Уик“.

Turkey sent a 51-year-old dude with no specialized lenses, eye cover, or ear protection, and secured the silver medal pic.twitter.com/fLxTUxMd2j — Adrian Dittmann (@AdrianDittmann) July 31, 2024

Нестандартният подход на Дикеч към състезанието привлече голямо внимание. Състезавайки се без типичното стрелково оборудване и с една ръка в джоба си, спокойното поведение на стрелеца се превърна в сензация.

Повечето олимпийски стрелци използват защита за ушите и специализирани очила, които затъмняват зрението на едното око, често оборудвани със затъмнени лещи за намаляване на отблясъците. Дикеч обаче избра да не използва тези обичайни помощни средства, което доведе до поредица от хумористични коментари онлайн. Разпространена снимка на Дикеч по време на събитието предизвика забавни реакции, подчертавайки неговия нетрадиционен и на пръв поглед безгрижен стил.

Meanwhile the most famous person in the world is a Turkish shooter, #YusufDikeç at #Paris2024 pic.twitter.com/zkYfqJNf6b — Omair Anas (@omairanas) August 1, 2024

„Турция изпрати 51-годишен пич без специални лещи, очила или защита на ушите и си осигури сребърния медал“, написа един фен в платформата на социалните медии X, привличайки вниманието и на милиардера Илон Мъск.

„Припознавам обучен убиец, когато го видя“, пошегува се друг потребител. „Турция изпрати ли убиец на Олимпиадата?“ коментира друг, заигравайки се с интригата около хладния и уравновесен подход на Дикеч.

Четвърти потребител добави: „Правителството на Турция: Тази седмица имаме различен вид работа за вас.“

Коментарите, сравняващи представянето на Дикеч със студената прецизност на наемен убиец, се разпространиха широко, добавяйки хумористична нотка към постижението му. Участието на стрелеца в неговите пети олимпийски игри и осигуряването на сребърния медал заедно с Тархан в 10-метровата дисциплина с въздушен пистолет за смесени отбори е забележително, особено като се има предвид техният близък краен резултат от 16-14, като на косъм им липсва златният медал.

Meanwhile, at r/HiTMAN, the lore is explained... Once again, congratulations, Turkey & Yusuf Dikeç 🇹🇷 on the silver medal! https://t.co/tElEjW8jGk pic.twitter.com/6grg5EPKuK — HITMAN (@Hitman) August 1, 2024

Впечатляващото представяне на турското дуо на фона на шума около стила на Дикеч със сигурност привлече вниманието на публиката. Въпреки че неговото спокойно поведение и минималистичен подход предизвикаха смях и възхищение, техният сребърен медал остава вдъхновяващ подвиг.

Who did it better? pic.twitter.com/oa8r8IcJGt — Min Choi (@minchoi) July 31, 2024

Турският олимпийски сребърен медалист по стрелба каза в четвъртък, че не е обезпокоен от новооткритата си слава, която го превръща в сензация в Интернет за една нощ. Говорейки пред турския канал TGRT Haber, Дикеч призна, че е възприел рядката техника на стрелба с двете отворени очи, докато повечето спортисти държат едното затворено или скрито. Той каза, че спечелването на медал не е изненада, тъй като "тази година се подготвихме много и работихме много... този успех принадлежи на цяла Турция."

