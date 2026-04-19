Любопитно

Могъщият Mythos: Как новият ИИ модел стана толкова опасен, че уплаши създателите си?

Технологичният свят е разтърсен от твърденията на водещата компания Anthropic за новия ѝ модел Claude Mythos

19 април 2026, 10:26
Т ехнологичният свят е разтърсен от твърденията на водещата компания Anthropic за новия ѝ модел Claude Mythos. Според разработчиците инструментът превъзхожда хората в хакерски задачи, което принуди регулатори и финансови институции да обсъдят спешно рисковете за дигиталните услуги, съобщава BBC.

Какво представлява Claude Mythos?

Mythos е един от най-новите модели, разработени като част от по-широката система на Anthropic, наречена Claude. Той е директен конкурент на ChatGPT на OpenAI и Gemini на Google. Моделът беше представен в началото на април под името "Mythos Preview".

Специалистите по киберсигурност, които тестват устойчивостта на AI моделите (т.нар. „red-teams“), описват Mythos като „поразително способен в задачи, свързани с компютърната сигурност“. Изследователите откриха, че инструментът може да локализира „спящи“ грешки в кодове на десетилетия и лесно да ги експлоатира.

Вместо да го пусне за масова употреба, Anthropic даде достъп до него само на 12 технологични гиганта чрез инициативата Project Glasswing (Проект „Глазура“). Целта е да се подсигури най-критичният софтуер в света.

Сред партньорите са:

  • Облачни и хардуерни гиганти: Amazon Web Services, Apple, Microsoft и Google.
  • Производители на чипове: Nvidia и Broadcom.
  • Киберсигурност: Crowdstrike (чиято софтуерна грешка предизвика глобален срив през юли 2024 г.).

Защо се появиха опасения?

От Anthropic твърдят, че при тестовете моделът е демонстрирал умения, които надминават човешките възможности. „Mythos Preview вече откри хиляди уязвимости с висока степен на опасност, включително в почти всяка голяма операционна система и уеб браузър“, заявиха от компанията на 7 април.

Инструментът е успял да открие критична уязвимост в стара система, която е била налична в продължение на 27 години, и да предложи начини за пробиването ѝ.

Тези способности предизвикаха тревога сред финансовите министри и централните банкери. По време на среща на Международния валутен фонд (МВФ) във Вашингтон темата е била широко обсъждана. Управителят на Bank of England, Андрю Бейли, коментира, че внимателно се проучва как тези иновации могат да променят риска от киберпрестъпления. ЕС също е започнал разговори с Anthropic по въпроса.

Какво казват експертите?

Сиаран Мартин, бивш ръководител на Националния център за киберсигурност на Обединеното кралство (NCSC), посочва два основни повода за притеснение:

Скоростта, с която Mythos открива критични слаби места.

Способността му да действа като „изключително добър хакер“ дори срещу известни слаби места, които организациите все още не са поправили.

Въпреки това, много независими анализатори остават скептични, тъй като все още не са имали възможност да тестват модела лично. Британският Институт за безопасност на AI заключи, че най-голямата заплаха от Mythos е насочена към лошо защитени системи, но е вероятно добре подсигурените мрежи да успеят да го спрат.

Трябва ли да се притесняваме?

Страховете от изкуствения интелект не са нещо ново. Често новите инструменти се придружават от гръмки обещания за революция, но маркетинговите стратегии в сектора често разчитат именно на микса от вълнение и страх.

В случая с Mythos все още не знаем достатъчно, за да кажем дали опасенията са оправдани, или са резултат от изкуствено раздуване на възможностите („хайп“). Според експертите от NCSC, най-важното е да не се изпада в паника, а да се наблегне на основите на киберсигурността. Повечето хакери не се нуждаят от супер AI, за да пробият системи, в които липсва базова защита.

„За някои това е апокалиптично събитие, за други – преувеличение“, казва Сиаран Мартин. Той подчертава, че независимо от рисковете, тези инструменти предоставят и възможност: „В средносрочен план можем да ги използваме, за да поправим фундаменталните уязвимости на интернет и да създадем по-безопасен онлайн свят.“

Източник: BBC    
Антропик Клод Митос Изкуствен интелект Киберсигурност Хакерство Уязвимости Project Glasswing Дигитални услуги Финансови институции Регулатори
Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Българин на „Оскарите за наука": Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Инцидент в Благоевград, пострадаха председателят и секретарят на РИК

Инцидент в Благоевград, пострадаха председателят и секретарят на РИК

Светлинна мистерия над Европа: Русия изстреля военен сателит и вдигна полицията на крак

Светлинна мистерия над Европа: Русия изстреля военен сателит и вдигна полицията на крак

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Пет места, в които вашата котка може да се побере

Йотова от „Дондуков" 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

САЩ признаха, че са загубили „очите" на флота за $240 млн. над Ормуз

„Фиксация" върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса" в новия 199-местен парламент

Станислав Балабанов упражни правото си на глас

Румен Радев: Готови сме на сътрудничество, България има нужда от устойчиво управление

Блясък в бяло: Роузи Хънтингтън-Уайтли триумфира на събитие на Tiffany & Co.

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

105-годишният д-р Ценов към младите: Гласуването е вашият живот, вие решавате какъв ще бъде

Възможно ли е гласуване с пълномощно на 19 април? Важно правило, което трябва да знаете

Гласуване онлайн или по пощата на 19 април? Вижте какво казва законът за дистанционния вот

Европа обърна гръб на Тръмп: Макрон поведе „бунта" за Ормузкия проток без участието на САЩ

България остава най-бедна в ЕС и през 2030 г., Турция ни изпреварва по стандарт

Трагичната легенда за Мария Стюарт: Кралицата, която бе пионка в играта на власт

Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука“

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука"

Млад мъж е загинал на връх Ком, ударила го е мълния

Изчезналите учени на САЩ: Тръмп активира ФБР по случая

Николай Попов упражни правото си на глас

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Томина неделя е, не лишавайте близките си от внимание и любов

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 април, неделя

Edna.bg

Пламен Андреев завършил дебюта си за Лех със сериозен проблем

Gong.bg

Сензация: Моуриньо се завръща в Реал Мадрид

Gong.bg

„Тренд” обяви избирателната активност към 10:00 ч.

Nova.bg

Сигнал за купуване на гласове край Лом

Nova.bg