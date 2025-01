Спекула или криза? Истинската причина зад скока в цените на яйцата в САЩ

Ц ените на яйцата „ще продължат да се променят от месец на месец“ през годината и се очаква да нараснат с общо 20,3 %, посочва Министерството на земеделието на САЩ в прогнозата си за цените на хранителните продукти през 2025 г.

Как високите цени на яйцата и храните се политизират?

Преди президентските избори през ноември, на които президентът Доналд Тръмп победи тогавашната вицепрезидентка Камала Харис, републиканците превърнаха инфлацията и повишаването на разходите по времето на тогавашния президент Джо Байдън във фокус. Гласоподавателите до голяма степен се довериха на Тръмп, а не на Харис, за да се справят с икономиката, а инфлацията беше основен въпрос за много избиратели: Асошиейтед прес съобщи, че около 9 от 10 гласоподаватели „са много или донякъде загрижени за цената на хранителните стоки“, а мнозина все още са потърпевши от това, че в средата на 2022 г. инфлацията достигна четиригодишен връх.

По време на предизборната си кампания Тръмп обещаваше, че ще сложи край на „инфлационния кошмар“ и ще намали цените „много бързо“, въпреки че икономистите предупреждаваха, че плановете му за налагане на мита и депортиране на работници няма да помогнат за намаляване на разходите на американците. Когато в неделя в предаването „Лице в лице“ по CBS бе попитан дали цените на хранителните стоки ще се понижат, вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че „цените ще се понижат, но ще отнеме малко време“. Демократите, сред които сенатор Елизабет Уорън, D-Mass. вече скочиха срещу Тръмп и Ванс, че все още не са намалили цените, като написаха в писмо до президента в неделя, че той „многократно е обещавал“ да „намали цените на хранителните продукти „незабавно“, ако бъде избран за президент“, но вместо това се е „съсредоточил върху масовите депортации и помилването на нападателите от 6 януари“, съобщи NBC News. Екипът на Тръмп отвърна на критиките и заяви, че действията му за „разгръщане на американската енергия“ ще доведат до намаляване на разходите за американските семейства в цялата страна.

The holdovers in the government are creating an artificial egg shortage, then crying that eggs are $7 a dozen. Things will improve soon, but in the meantime - Do you think a couple of dollars more for eggs is going to break Americans after all we've been through? Really? pic.twitter.com/9yZ3abzej3 — Food and Travel Nation ® (@FoodTravelUSA) January 25, 2025

Има ли ограничения за броя на яйцата, които можете да купите?

Някои магазини и търговци на дребно започнаха да въвеждат ограничения за броя на картонените опаковки с яйца, които могат да бъдат закупени наведнъж. Магазините Market Basket в два града в Масачузетс са ограничили продажбата на яйца до две кутии на семейство, съобщи CBS News, а The New York Times съобщи, че някои други магазини, включително Whole Foods, са започнали да ограничават покупките на яйца. Югоизточната верига за хранителни стоки Publix заяви пред 11Alive в Джорджия, че някои продукти с яйца са с ограничена наличност поради нарасналото търсене на яйца, а веригата за хранителни стоки Lidl US заяви пред медията, че е въвела ограничение на яйцата в магазините си в цялата страна.

„Следните марки яйца, продавани в магазините на Lidl в САЩ, понастоящем са ограничени до 2 броя на клиент, за да се гарантира справедливо разпределение: „Green Valley“, „Simpson's Eggs“ и „Puglisi's Farm“, съобщиха от Lidl. По-рано през януари Axios съобщи, че магазините Trader Joe's, Harris Teeter и Whole Foods в района на Вашингтон „молят клиентите да бъдат сдържани при покупката на яйца“, като поне един от магазините Whole Foods е ограничил броя на хората до три дузини яйца.

Democrats Didn’t Complain: For 4 years, Biden’s inflation rate was destroying American families. Food, housing and gas prices skyrocketed. Democrats did nothing. Now they’re complain about the price of eggs. Idiot. It’s all on them. Trump’s policies haven’t kicked in yet! pic.twitter.com/4qw864SzwM — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) January 27, 2025

Какво представлява птичият грип?

Птичият грип е заболяване, което се причинява, когато животно или човек се зарази с вируси на птичи грип тип А, въпреки че обикновено се разпространява между птици, а не между хора. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията вирусите на HPAI, свързани с текущите огнища, са открити за първи път при диви водоплаващи птици, домашни птици с търговска цел и стада домашни птици в заден двор в САЩ от януари 2022 г. Откриването в началото на 2022 г. е първият път, когато вирусите са открити в САЩ от 2016 г. насам. От 2022 г. насам всеки щат е бил засегнат от заболяването и в CDC са докладвани повече от 1464 огнища при домашни птици. Вирусът се разпространява чрез лигавицата, слюнката или изпражненията на заразените животни.

Къде е птичият грип?

Птичият грип засяга млечните продукти и домашните птици в САЩ, въпреки че в някои райони случаите са повече. Към 24 януари в Калифорния, Северна Каролина, Охайо, Мисури и Индиана има осем огнища на птичи грип, които са довели до загубата на 8,3 милиона птици. Тези загуби представляват 3,6 % от конвенционалното стадо носачки, отглеждани в клетки, и 1,5 % от небиологичното стадо, отглеждано в клетки, според Прегледа на пазара на яйца на USDA.

Могат ли хората да се разболеят от птичи грип?

Да, въпреки че не е много разпространен. Хората, които се заразяват с птичи грип, обикновено го получават чрез „пряк незащитен контакт ... със заразени птици или други заразени животни“, казва CDC. Повечето случаи при хора в САЩ са били леки и тук не е установено разпространение от човек на човек, но през декември в САЩ е регистриран първият тежък случай на птичи грип при човек в Луизиана, като пациентът по-късно е починал.

12 eggs cost S$9.77 in New York as some US states hit by aggressive avian flu strain https://t.co/NXze5TAT9x pic.twitter.com/c0HK7ZJE2m — Mothership (@MothershipSG) January 27, 2025

Контра

Макар че птичият грип, който унищожи хиляди кокошки носачки, оказва значително влияние върху цената на яйцата, не изглежда да има голямо значение за цената на пилешкото месо. Цената на пилешкото месо се е повишила само с 1,2 % на годишна база, а от ноември до декември - само с 0,3 %.

Тангента

Вариант на птичия грип се разпространява сред едрия рогат добитък и животните в САЩ също от април, когато Агенцията по храните и лекарствата заяви, че в някои проби от пастьоризирано мляко има остатъци от H5N1. Епидемията сред едрия рогат добитък доведе до това, че властите в Калифорния обявиха извънредно положение и спряха продажбата на сурово мляко от водеща суровоядна ферма, тъй като в пробите ѝ беше открит птичи грип.

Какво не знаем

Колко са скочили цените на яйцата през този месец. Следващият индекс на потребителските цени ще бъде публикуван на 12 февруари и в него ще бъде описано с колко са се повишили цените на яйцата, птичето месо и други продукти от декември до януари.

