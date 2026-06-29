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Спасиха бедстващи българи в морето до остров Лимнос

Водни ски, силен вятър и опасни течения доведоха до спасителна операция на бреговата охрана

29 юни 2026, 10:59
Спасиха бедстващи българи в морето до остров Лимнос
Източник: iStock

С пасиха бедстващи българи в морето до остров Лимнос.

Семейство българи е пренебрегнало предупреждението за силен вятър и високи вълни и влиза в морето да спортува с водни ски. Течението и вятърът отнасят хората навътре в морето с опасност за живота. Жената дори пада от ските и я спасяват с катер на бреговата охрана. В операцията веднага се включват местни рибари, които познават подводните течения в района. Спасяват и мъжа, без да пострада, предава БНР.

Българи бяха спасени край гръцкия остров Скопелос

Сигналът за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двамата туристи са изчезнали в морето. По същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесено от силния вятър.

Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната операция е приключила успешно. Няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето.

  • Какво представляват водните ски?

Водните ски са популярен воден спорт, при който човек се плъзга по повърхността на водата, теглен от моторна лодка или специализиран кабелен влекач. Този спорт съчетава елементи на баланс, скорост и атлетизъм, като се практикува както за развлечение, така и на професионално ниво в различни състезателни дисциплини.

Историята на водните ски започва в началото на 20-те години на XX век. Общоприето е, че този спорт е възникнал през 1922 г., когато американецът Ралф Самуелсън експериментира с дървени дъски, опитвайки се да „кара ски“ по повърхността на езерото Пепин в Минесота. След няколко неуспешни опита, той открива правилния ъгъл на наклона на ските и позата, необходима за задържане върху водата. Първоначално спортът се популяризира като атракция, а по-късно се развива в дисциплинирана спортна дейност с утвърдени правила и международни федерации.

В съвременния си вид водните ски включват използването на една или две ски, изработени от леки и здрави материали като фибростъкло, графит или въглеродни влакна. Скиорът се държи за въже, закрепено за моторната лодка, която поддържа постоянна скорост, осигуряваща подемна сила.

Основните дисциплини в професионалния спорт включват:

  1. Слалом – скиорът преминава през поредица от буйове със зигзагообразни движения, като трудността се увеличава с всяко преминаване чрез скъсяване на въжето
  2. .Фигурно каране (трикове) – изпълнение на сложни акробатични елементи, завъртания и скокове върху водата.
  3. Скокове – преминаване по специална рампа, като целта е постигане на възможно най-голяма дистанция при приземяването.

Освен класическите дисциплини, водните ски са дали началото на редица производни спортове, като уейкбординг, при който се използва една широка дъска, наподобяваща сноуборд, и кнайбординг. Водните ски изискват добра физическа подготовка, особено в областта на мускулите на ръцете, гърба и ядрото, както и отлично чувство за равновесие.

Спортът се практикува в открити водоеми – езера, реки или крайбрежни зони с подходящи условия. Поради динамичния си характер, безопасността е от критично значение. Участниците задължително използват спасителни жилетки и следват стриктни сигнали за комуникация с водача на лодката. В наши дни водните ски не само са утвърдена спортна дисциплина, но и ключова част от морския туризъм, привличаща милиони ентусиасти по целия свят.

 

Източник: БНР    
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