Сняг натрупа в черноморския окръг Ризе в Турция

С няг натрупа по високите места в турския град Ризе в едноименния черноморски окръг, съобщават медиите в страната.

С понижаването на температурата на въздуха дъждът, който започна да вали в района вчера, постепенно премина в сняг през нощта, който покри с бяла пелена по-високите места в града, предаде държавната телевизия ТРТ Хабер.

Karadeniz Bölgesi'ni dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan yağışlı ve serin hava Artvin’in yüksek kesimlerinde kendisini kar yağışı olarak gösterdi. pic.twitter.com/N4PGYfsrXP — Takvim (@takvim) September 19, 2025

На места образуваната снежна покривка е 10 сантиметра.

Karadeniz Bölgesi, sonbaharın yeni girmişken kışa erken birmerhaba dedi. Meteorolojinin önceden bildirdiği soğuk hava dalgası etkisini gösterdi ve yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Kavrun Yaylası Kartpostallık Oldu

⁰Rize’nin ünlü Kavrun Yaylası, yağan karla birlikte… pic.twitter.com/6IyKjnxEQK — Ordu Hayat Gazetesi (@orduhayat) September 19, 2025

Истински зимни картини изобразяват излъчените кадри от местните планински плата, където сезонно пребивават пастири.

Турският окръг Ризе е разположен в Североизточна Турция на брега на Черно море.

Турският окръг Ризе е разположен в Североизточна Турция на брега на Черно море и е известен със своята уникална природа и стратегическо значение за страната. Районът се отличава с живописни планини, гъсти гори и реки, които се спускат към крайбрежието. Планините Качкар, част от Понтийската верига, превръщат региона в притегателна точка за любителите на планинския туризъм и алпинизма.

Ризе е сред най-дъждовните места в Турция, което обуславя изключително плодородна почва и зелени пейзажи. Благодарение на този климат окръгът е утвърден като център на турското чайопроизводство – почти целият черен чай в страната се отглежда именно тук. Освен чай, в района се развива и земеделие с акцент върху царевица, киви и лешници, а риболовът в Черно море допълва местната икономика.

Административният център – град Ризе, е модерен, но съхранява историческото си наследство с крепости и традиционни постройки. В окръга живеят предимно турци, но и представители на етническите групи лази и хемшили, чиито културни обичаи се преплитат в богатия местен фолклор. Особено популярен е традиционният танц хорон.

Днес Ризе привлича все повече туристи с платото Айдер и националния парк Качкар, които предлагат термални извори, екотуризъм, трекинг и рафтинг. Така окръгът се превръща не само в икономически, но и в културен и туристически център на Черноморието в Турция.