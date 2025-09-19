Свят

Сняг натрупа в черноморския окръг Ризе в Турция

На места образуваната снежна покривка е 10 сантиметра

19 септември 2025, 11:06
Източник: iStock

С няг натрупа по високите места в турския град Ризе в едноименния черноморски окръг, съобщават медиите в страната.

С понижаването на температурата на въздуха дъждът, който започна да вали в района вчера, постепенно премина в сняг през нощта, който покри с бяла пелена по-високите места в града, предаде държавната телевизия ТРТ Хабер.

Истински зимни картини изобразяват излъчените кадри от местните планински плата, където сезонно пребивават пастири. 

Турският окръг Ризе е разположен в Североизточна Турция на брега на Черно море. 

Турският окръг Ризе е разположен в Североизточна Турция на брега на Черно море и е известен със своята уникална природа и стратегическо значение за страната. Районът се отличава с живописни планини, гъсти гори и реки, които се спускат към крайбрежието. Планините Качкар, част от Понтийската верига, превръщат региона в притегателна точка за любителите на планинския туризъм и алпинизма.

Ризе е сред най-дъждовните места в Турция, което обуславя изключително плодородна почва и зелени пейзажи. Благодарение на този климат окръгът е утвърден като център на турското чайопроизводство – почти целият черен чай в страната се отглежда именно тук. Освен чай, в района се развива и земеделие с акцент върху царевица, киви и лешници, а риболовът в Черно море допълва местната икономика.

Административният център – град Ризе, е модерен, но съхранява историческото си наследство с крепости и традиционни постройки. В окръга живеят предимно турци, но и представители на етническите групи лази и хемшили, чиито културни обичаи се преплитат в богатия местен фолклор. Особено популярен е традиционният танц хорон.

Днес Ризе привлича все повече туристи с платото Айдер и националния парк Качкар, които предлагат термални извори, екотуризъм, трекинг и рафтинг. Така окръгът се превръща не само в икономически, но и в културен и туристически център на Черноморието в Турция.

Всичко от днес

