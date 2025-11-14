Смъртоносна болест покосява украински войници

Т ова смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война. Но сега все повече украински войници явно се разболяват от газова гангрена, съобщи Deutsche Welle.

Завръща ли се тази болест в Европа?

Ранените войници, които чакат дълго за евакуация, са силно застрашени от гангрена. Смъртоносната инфекция тръгва от умъртвената тъкан и причинява подкожни газови мехури. Звучи като зловещ епизод от отдавна отминали войни, но се случва днес в Украйна . Според британския "Телеграф" на фронта в Украйна се разпространява инфекциозната болест газова гангрена.

"В училище се учи за това опасно заболяване, но сега в Украйна го виждаме реално, тъй като ранените не получават адекватна медицинска помощ", казва пред изданието Алекс, който работи като доброволец санитар в района на Запорожие. "В болницата постъпват хора, които са ранени от седмици и са прекарали дълго време в подземни стабилизационни помещения , където просто са били поддържани живи с подръчни средства", добавя той.

Все още няма потвърждение от независим източник дали смъртоносното заболяване наистина се разпространява сред украинските войници . Но е факт, че редовните руски атаки с дронове правят фронта трудно достъпен. Провизиите често не достигат до войските или пристигат с голямо закъснение, а на новите попълнения понякога им се налага да вървят километри пеша, преди да стигнат до мястото, където се водят боевете - и където ранените чакат помощ.

Ukrainian medics are reporting cases of gas gangrene, a condition once closely associated with the trenches of the First World War and long thought to have been all but eradicated in Europe.



The bacterial infection, which destroys muscle tissue at a deadly pace, has made a… pic.twitter.com/kkPTM14bAy — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 11, 2025

Какво предизвиква газова гангрена?

Инфекцията унищожава мускулната тъкан много скоростно. Газовата гангрена се причинява от бактерии, наречени клостридии. Те се срещат в природата, например в почвата, но също и в човешките черва.

Клостридиите не са задължително патогенни. Те стават опасни, когато попаднат в тъкани, в които има недостиг на кислород - например при тежки рани. Мъртвата тъкан спъва заздравяването на раната и именно там се разпространяват бактериите.

Инфекционното заболяване се разпространява бързо в условия като тези в окопите, където има много ранени и лоша хигиена. За засегнатите газовата гангрена е изключително болезнена. Под кожата се образуват газови мехури, които могат да се усетят при допир до раната. Засегнатата мускулатура потъмнява до сиво-червено и се подува, а заразените развиват сепсис: пулсът се ускорява, нарушава се дишането и в крайна сметка се стига до мултиорганна недостатъчност.

Дори при лечение в болница няма никаква гаранция, че инфекцията ще бъде победена, след като газовата гангрена вече се е проявила. А ако тя не се лекува, например защото раненият не може веднага да бъде евакуиран от фронта, смъртта е почти 100 процента сигурна.

Как може да се лекува газова гангрена?

Засегнатата тъкан трябва да бъде отстранена възможно най-бързо. Освен това трябва интравенозно да се приемат силни антибиотици. За да се намерят най-подходящите за даден пациент антибиотици, се създават микробиологични култури, които се тестват за възможни резистентности.

Това изисква 100% стерилна среда за операция, което може да стане само в оборудвани за тази цел клиники, разполагащи и с лаборатории, а не в импровизирани лечебни помещения - примерно в противовъздушни бункери. В тях могат да се съхраняват някои антибиотици, но ако пациентът има резистентност към тях, алтернатива няма.

Кога заболяването е било широко разпространено?

Газовата гангрена е заболяване, което в Европа се считаше за почти изкоренено благодарение на напредъка в медицината.

По време на Първата световна война много ранени са развивали газова гангрена с летален изход. Само сред германските войници е имало над 100 000 смъртни случая, дължащи се на тази инфекция. Много от загиналите тогава също са лежали дълго време в калните окопи, без да получат навременна адекватна помощ.

През Втората световна война газовата гангрена вече не е представлявала толкова сериозен проблем - антибиотиците вече са били достатъчно разпространени, макар и не толкова достъпни, колкото днес. Тогава обаче и резистентността към антибиотици все още не е била съществен проблем.