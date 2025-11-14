Свят

Смъртоносна болест покосява украински войници

Това смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война

14 ноември 2025, 12:48
Смъртоносна болест покосява украински войници
Източник: iStock

Т ова смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война. Но сега все повече украински войници явно се разболяват от газова гангрена, съобщи Deutsche Welle.

Завръща ли се тази болест в Европа?

Ранените войници, които чакат дълго за евакуация, са силно застрашени от гангрена. Смъртоносната инфекция тръгва от умъртвената тъкан и причинява подкожни газови мехури. Звучи като зловещ епизод от отдавна отминали войни, но се случва днес в Украйна . Според британския "Телеграф" на фронта в Украйна се разпространява инфекциозната болест газова гангрена.

"В училище се учи за това опасно заболяване, но сега в Украйна го виждаме реално, тъй като ранените не получават адекватна медицинска помощ", казва пред изданието Алекс, който работи като доброволец санитар в района на Запорожие. "В болницата постъпват хора, които са ранени от седмици и са прекарали дълго време в подземни стабилизационни помещения , където просто са били поддържани живи с подръчни средства", добавя той.

Все още няма потвърждение от независим източник дали смъртоносното заболяване наистина се разпространява сред украинските войници . Но е факт, че редовните руски атаки с дронове правят фронта трудно достъпен. Провизиите често не достигат до войските или пристигат с голямо закъснение, а на новите попълнения понякога им се налага да вървят километри пеша, преди да стигнат до мястото, където се водят боевете - и където ранените чакат помощ.

Какво предизвиква газова гангрена?

Инфекцията унищожава мускулната тъкан много скоростно. Газовата гангрена се причинява от бактерии, наречени клостридии. Те се срещат в природата, например в почвата, но също и в човешките черва.

Клостридиите не са задължително патогенни. Те стават опасни, когато попаднат в тъкани, в които има недостиг на кислород - например при тежки рани. Мъртвата тъкан спъва заздравяването на раната и именно там се разпространяват бактериите.

Инфекционното заболяване се разпространява бързо в условия като тези в окопите, където има много ранени и лоша хигиена. За засегнатите газовата гангрена е изключително болезнена. Под кожата се образуват газови мехури, които могат да се усетят при допир до раната. Засегнатата мускулатура потъмнява до сиво-червено и се подува, а заразените развиват сепсис: пулсът се ускорява, нарушава се дишането и в крайна сметка се стига до мултиорганна недостатъчност.

Дори при лечение в болница няма никаква гаранция, че инфекцията ще бъде победена, след като газовата гангрена вече се е проявила. А ако тя не се лекува, например защото раненият не може веднага да бъде евакуиран от фронта, смъртта е почти 100 процента сигурна.

Как може да се лекува газова гангрена?

Засегнатата тъкан трябва да бъде отстранена възможно най-бързо. Освен това трябва интравенозно да се приемат силни антибиотици. За да се намерят най-подходящите за даден пациент антибиотици, се създават микробиологични култури, които се тестват за възможни резистентности.

Това изисква 100% стерилна среда за операция, което може да стане само в оборудвани за тази цел клиники, разполагащи и с лаборатории, а не в импровизирани лечебни помещения - примерно в противовъздушни бункери. В тях могат да се съхраняват някои антибиотици, но ако пациентът има резистентност към тях, алтернатива няма.

Кога заболяването е било широко разпространено?

Газовата гангрена е заболяване, което в Европа се считаше за почти изкоренено благодарение на напредъка в медицината.

По време на Първата световна война много ранени са развивали газова гангрена с летален изход. Само сред германските войници е имало над 100 000 смъртни случая, дължащи се на тази инфекция. Много от загиналите тогава също са лежали дълго време в калните окопи, без да получат навременна адекватна помощ.

През Втората световна война газовата гангрена вече не е представлявала толкова сериозен проблем - антибиотиците вече са били достатъчно разпространени, макар и не толкова достъпни, колкото днес. Тогава обаче и резистентността към антибиотици все още не е била съществен проблем.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
газова гангрена украински войници война в Украйна медицинска помощ ранени инфекция бактерии антибиотици Първа световна война евакуация
Последвайте ни
Мъж преби служител на

Мъж преби служител на "Градска мобилност" заради скоба в Монтана

Заблуди и факти за Ренесанса

Заблуди и факти за Ренесанса

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
Поредните ЕС-регулации ще убият някои от най-шумните коли на AMG

Поредните ЕС-регулации ще убият някои от най-шумните коли на AMG

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 16 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 18 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 16 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 17 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 21 минути

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

България Преди 40 минути

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Любопитно Преди 1 час

Bad Bunny завърши благодарствената си реч с думите: „Пуерто Рико, обичам те, благодаря ти“

Снимката е илюстративна

Ужас в Мексико: Свещеник открит мъртъв, увит в найлон и вързан за стол в канализация

Свят Преди 1 час

Тялото на свещеника Ернесто Балтазар Ернандес Вилчис бе открито увито в черни найлонови торби, вързано за кресло и изхвърлено в канал близо до международното летище

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Свят Преди 1 час

Никой не е пострадал при пожара

<p>Стартират засилени проверки преди Никулден</p>

Стартират засилени проверки на инспектори преди Никулден

България Преди 1 час

<p>Япония ще претърпи &quot;съкрушително поражение&quot;</p>

Китайските въоръжени сили предупредиха: Япония ще претърпи "съкрушително поражение"

Свят Преди 1 час

Втората световна война и японската инвазия в Китай, започнала през 1931 г., продължават да са източник на напрежение между Пекин и Токио

Деница Суруджийска

„Дом в евро“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Скърцащата стара къща, която управлява Великобритания</p>

"Даунинг стрийт" 10 – скърцащата стара къща, която управлява Великобритания

Свят Преди 1 час

Мишки, „баните на баба“, килими, залепени с тиксо — и ужасен телефонен сигнал. Има ли по-лошо място, откъдето да се управлява една страна, от "Даунинг стрийт" 10 или просто No.10?

Обърнете внимание на тези симптоми - преддиабетът е критичен момент

Обърнете внимание на тези симптоми - преддиабетът е критичен момент

България Преди 1 час

.

Правителството предлага нови правила за ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 1 час

Медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще имат достъп до пациентските досиета

<p>Медведев: Съдбата на Зеленски е като гноен цирей</p>

Медведев: Съдбата на Зеленски е като гноен цирей

Свят Преди 1 час

Острият скалпел на историята виси над режима му, каза Медведев

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

България Преди 1 час

Мартин Димитров отново отбеляза колко са притеснени за бюджета за 2026 г.

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Любопитно Преди 2 часа

Мозъкът не се събужда внезапно сутрин, затова сутрешната рутина е толкова важна

Карди Би стана майка за четвърти път

Карди Би стана майка за четвърти път

Любопитно Преди 2 часа

Тя е родила сина си миналата седмица

,

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

България Преди 2 часа

Средното възнаграждение в столицата е с близо 2000 лева по-високо от това в Кюстендил

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Виктор Калев превърна спектакъла „Грамофона“ и в аромат

Edna.bg

Сара Джесика Паркър със специална награда за принос в телевизията

Edna.bg

Роналдо може да пропусне началото на Мондиал 2026

Gong.bg

Бивш скаут на Ман Юнайтед: Това беше огромна грешка!

Gong.bg

Километрично задръстване на магистрала „Тракия” (ВИДЕО)

Nova.bg

Професия лъжесвидетел: Как срещу 100 лв. може да участваш в кражба на имоти за милиони

Nova.bg