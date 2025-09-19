Свят

"Смъртна опасност": Берлин евакуира 20 000 души заради две масивни бомби от Втората световна война

Полицията запечата оживения туристически район Мите в четвъртък вечерта, след като водолази откриха масивна бомба под четири метра вода в река Шпрее

19 септември 2025, 09:42
"Смъртна опасност": Берлин евакуира 20 000 души заради две масивни бомби от Втората световна война
Източник: iStock

Б лизо 20 000 души получиха заповед да евакуират части от Берлин, след като две неизбухнали бомби от Втората световна война бяха открити в германската столица.

Полицията запечата оживения туристически район Мите в четвъртък вечерта, след като водолази откриха масивна бомба под четири метра вода в река Шпрее, предаде The Sun.

Официалните лица обявиха, че жителите в кварталния остров Фишеринсел са в „смъртна опасност“ и наредиха на 7500 души незабавно да напуснат домовете си.

Междувременно отделна бомба от 100 кг беше открита в Шпандау, в западната част на Берлин, ден преди откритието в Мите. Този взривен механизъм предстои да бъде обезвреден днес, което принуждава още 12 000 души да напуснат домовете си.

Берлинската полиция потвърди рано в петък, че евакуацията на 500-метровата зона за изключване в Мите е завършена.

„Молим всички лица незабавно да напуснат забранената зона“, предупредиха те в късна нощна публикация в X, добавяйки, че мерките за сигурност ще продължат през нощта.

Блокадата затвори правителствени офиси, посолства и кметството на Берлин, докато движението на лодки по Шпрее беше спряно. Метрото и улиците бяха затворени, а дълги опашки се образуваха пред спешните убежища в кметството на Мите и близко училище, съобщи DW.

„Просто искаме да спим, това е непоносимо“, каза един баща пред Tagesspiegel, докато чакаше на опашка с детето си.

Служител на кметството се опита да успокои жителите, обещавайки им, че „ще бъдат у дома за закуска“.

Полицията съобщи, че екип от съдебни експерти ще реши „дали и кога ще бъде обезвредена“, според The Telegraph.

Откритията подчертават мрачното наследство от военновременния период на Берлин. Градът беше ударен от 363 въздушни нападения на съюзниците, а неизбухнали бомби все още редовно се откриват. Само през 2024 г. 1600 бомби бяха обезвредени в Северен Рейн-Вестфалия.

През юни Кьолн евакуира 20 000 души, след като бяха открити три военновременни бомби. Големи части от центъра на Кьолн, включително болници, домове за възрастни хора и хотел, бяха отцепени, докато експерти се опитваха да обезвредят взривовете.

Във Франция 660-килограмова бомба от Втората световна война доведе до хаотично спиране на влаковете Eurostar до и от Gare du Nord в Париж през март. Масивният взривен материал беше открит „по средата на релсите“ от работници, извършващи нощна поддръжка.

Снимки показаха гигантската бомба, обвита в кори от мръсотия и прах от десетилетията, през които остана скрита. Нарушението засегна местните метро услуги, както и националните и международните влакове, включително Eurostar и TGV.

Около 700 000 души използват оживената гара всеки ден, което означава, че хиляди пътувания бяха нарушени от бомбата.

Оръжия от двете световни войни все още редовно се намират из Франция, особено при строителни работи, и са известни като „Желязната жътва“.

Източник: Тhe Sun    
