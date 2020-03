Скандал, Чехия и Полша "прибрали" помощи за Италия

Ч ехия и Полша са конфискували медицински консумативи от Китай, предназначени като дарение за Италия, която е най-тежко засегнатата в момента страна от коронавируса Ковид-19.

Камиони с маски и различни медицински консумативи са били спрени и разтоварени в двете източноевропейски страни. Само в единия камион е имало 680 000 маски и респиратори. Официално чешките власти обявиха, че медицинските консумативи са конфискувани от спекуланти.

Смъртните случаи от Ковид-19 в Ломбардия скочиха с 546 за ден

Чешките медии публикуваха снимки, на които ясно се виждат китайското и италианското знаме. Конфискуваните консумативи са били раздадени на болници в Чехия.

"Очевидно става въпрос за грешка. Една малка част от товара е била хуманитарна пратка за Италия", призна в Туитър чешкият министър на вътрешните работи Ян Хамачек.

Външният министър Томас Петричек също призна за грешката и заяви, че 110 000 медицински маски ще бъдат изпратени в Италия от чешките запаси, докато тече полицейското разследване на случая.

Рекорден брой починали от COVID-19 в Италия

Полша пък е конфискувала 23 000 броя медицински консумативи. За италианските власти "става въпрос за сериозен и напълно абсурден случай".

От началото на епидемията, по данни на Световната здравна организация, в Италия са регистрирани 59 138 заразени с Ковид-19. Починалите от заболяването са 5 476. Това превръща Италия в страната с най-много смъртни случаи от коронавируса.

За сравнение в Чехия заразените са 1 120, като един е починал, а в Полша са 634, от които са умрели 7.

why is nobody asking why is on boxes of those confiscated masks from Lovosice Italian flag and Red Cross?



According my info this was CN storage for distribution to other countries and these masks were intended for #Italy pic.twitter.com/ihwydJwe6L