В Англия: Ампутираха крака на млада жена след лекарска грешка

М лада жена, която отишла в спешно отделение, плачейки, се събуди, за да открие, че кракът ѝ е ампутиран, след като е принудена да чака 16 часа за операция, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

26-годишната Моли Харброн каза, че е изпитвала „много болка“, докато пътувала към Дюсбъри и Окръжна болница в Западен Йоркшир. Стъпалото и кракът на бившата болногледачка били изтръпнали и обезцветени от кръвни съсиреци и тя зосъзнавала, че „нещо не е наред“.

Но Харброн вече получи обезщетение от шестцифрена сума, тъй като

лекарите признали, че вероятно нямало да се наложи да отрежат крака ѝ, ако е била оперирана до 21 ч. същия ден.

Ужасният инцидент се случва, когато Моли е на 22 години и отива в спешното отделение, оплаквайки се от изтръпнал и студен ляв крак и обезцветено стъпало в 11:30 ч. сутринта на 25 април 2020 г. Медиците подозират дълбока венозна тромбоза или кръвен съсирек във вена, но не успяват да направят адекватни изследвания.

Малко повече от ден по-късно Харброн се събужда от операция, за да открие ампутацията. Тя каза: „Изпитвах много болка, знаех, че нещо не е наред. Плаках пред майка си и я помолих да ме закара в болницата. Спомням си само, че имаше забавяне и след това се събудих след операция. Когато се събудих, хирургът ми показа, че са ми ампутирали крака. Аз обаче не им повярвах, тъй като все още усещах крака си.

Когато осъзнах ампутацията, просто се сринах и се разплаках.

Преди операцията животът беше страхотен. Бях наистина активна, ходех да тичам три пъти седмично и имах физически натоварваща работа, която обичах. Но тогава ми се стори, че животът не си струва да се живее с един крак. Не можех да се примиря с факта, че бях загубила крак и трябваше да разкажа всичко, защото не исках това да се случи на някой друг“.

