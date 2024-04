След "четири нощни епизода" на побой: Бебе издъхва от счупен врат и над 23 строшени ребра

Б аща, убил едномесечния си син, който починал след "счупване на врата", е осъден на доживотен затвор.

Оли Дейвис е намерен безжизнен в креватчето си в спалнята, която споделя с родителите си в Лестър през октомври 2017 г., с повече от 20 счупени ребра и фрактури на черепа, ключицата, двете ръце и ставите на всички крайници.

Миналия месец 29-годишният Майкъл Дейвис беше признат за виновен за убийството му и за две тежки телесни повреди, а 31-годишната майка на бебето Кейли Драйвър беше осъдена за причиняване или допускане на смърт на дете и за причиняване или допускане на тежка телесна повреда.

Двойката е призната за виновна след двумесечен процес, в който се чува, че "вратът на Оли е бил счупен между четири и осем дни преди смъртта му".

Днес Дейвис получи доживотна присъда с минимален срок от 22 години, тъй като съдията заяви, че убийството е включвало "опустошителна" фатална травма на гръбначния стълб и други наранявания, които обикновено се наблюдават след "автомобилна катастрофа с висока скорост".

Котър заяви, че е сигурен, че Дейвис е нанесъл всички наранявания по време на "четири нощни епизода" на насилие и е проявил "бездушно безразличие" към страданията на Оли, като не е потърсил медицинска помощ.

"Не се съмнявам, че през нощта сте се разстроил и ядосал и това е довело до ужасно насилие" - обръща се съдията към бащата убиец.

"Нападали сте го многократно. Нападенията в различните им форми също бяха брутални - по-специално фаталното нараняване на врата", допълва съдията.

"Сигурно сте чули виковете на Оли, след като е бил нападнат, тъй като сте били заедно в спалнята. Това трябва да ви е събудило.", разсъждава съдията за майката на бебето.

В резултат на злоупотреба бебето е със счупени кости и мозъчно увреждане

Прокурорът Джон Ханкин КС заяви пред съдебните заседатели:

"Оли не е могъл сам да си причини нараняванията - той е бил петседмично неподвижно бебе".

"Счупеният врат не е единствената травма, която Оли е получил. Медицинското разследване показа, че Оли е получил общо 37 счупвания".

"Те включват счупвания на черепа, на ключицата, на двете ръце между рамото и лакътя, 23 счупвания на ребра и счупвания на ставите на четирите крайника. Той е получил и мозъчни наранявания, кръвоизлив по повърхността на мозъка".

Прокурорът казва още, че Оли е бил подложен на сериозно физическо насилие, "което най-вероятно е било извършено през последните 10 дни от живота му".

Самият Дейвис е категоричен, че няма представа как Оли е получил тези наранявания, като твърди пред полицията, че е "доста шокиран" и че синът му "е изглеждал добре", когато е заспал.

"Нашият малък слънчев лъч"

След като Дейвис и Драйвър бяха признати за виновни, фамилията на Оли отдаде почит на "нашия малък слънчев лъч" в изявление.

"Ти разтопи сърцата ни с тези големи сини очи", казаха те.

"В сърцата ни остана такава празнота."

След изслушването на присъдата те разказаха, че "през последните седем години са били влачени през ада с всички лъжи и измами".

Казаха, че първо са си помислили, че Оли е починал от детско креватче, но са били "ужасени", когато са разбрали, че има подозрителни обстоятелства, а арестът на родителите му е "разтърсил семейството до основи".

"Когато се роди, Оли беше перфектен във всяко отношение", се казва в изявлението на семейството, прочетено от инспектор Наташа Бейтстоун пред съда.

"С течение на времето той е бил жестоко пребит и е бил оставен да умре с нараняванията си".

"Това беше най-лошият ни кошмар. Как някой можеше да нарани едно красиво бебе, нямаме думи", става още ясно от прочетеното изявление.

"Почувствахме се зле и проляхме много сълзи, мислейки през какво премина Оли в последните си дни".

"Това промени семейството ни завинаги и ние страдаме психически от тези зли действия."

Старши разследващият офицер инспектор Марк Париш заяви: "Оли беше новородено бебе, което разчиташе на родителите си за всичко, от което се нуждаеше, и техен дълг беше да го обичат и защитават".

"Вместо това той е бил изоставен по най-ужасните начини, които можем да си представим", допълва разследващият офицер.

"Поради размера на нараняванията, които Оли е получил, и медицинската експертиза, необходима за изследването на тези наранявания, бяха необходими повече от шест години, за да стигне това разследване до съда и родителите на Оли да бъдат подведени под отговорност за смъртта му.", допълва той.

