След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

Н ай-старото гръцко училище в Истанбул, Великата народна школа, обяви, че през учебната 2025/26 г. няма да приеме нови ученици, съобщават гръцки и турски медии.

В учебното заведение, смятано за символ на гръцката православна общност в Турция, в момента се обучават само няколко десетки ученици.

Пред гръцката държавна телевизия ЕРТ директорът на гимназията Димитрис Зотос каза, че училището има нулев прием за първи път в 571-годишната си история.

Отстраниха над 6000 ученици в Гърция, ето защо

„Ние (гърците) сме останали много малко в Истанбул и един от резултатите на този малък брой е, че тази година нямаме нито един ученик в първи гимназиален клас. (…) Работим само с тридесет деца“.

Пред турския ежедневник „Агос“ Димитрис Зотос съобщи, че в гръцките училища в Турция са записани едва около 300 ученици. Броят на учениците във Великата народна школа в Истанбул е спаднал за последните 140 години от 730 на 30. „Ние искаме тези институции да оцелеят не само заради нашата общност, но и заради обществото като цяло. Затова призовавам всеки да подаде ръка за помощ“, каза директорът, цитиран от „Тюркийе тудей“.

На среща в края на 2023 г. между представители на малцинствените училища и на държавата Зотос обясни, че ситуацията е била утежнена заради отмяната на политиката за прием на „гостуващи ученици“. По силата на тази политика е било разрешено записването на негръцки ученици, които са осигурявали необходимите бройки за образуването на паралелки.

В момента броят на гърците в Истанбул се оценява на едва около 2000 - 2500 души, въпреки че през османския период те са били стотици хиляди.

Гръцката Велика народна школа в Истанбул е основана през 1454 г., само година след османското завоевание на византийската столица, по силата на споразумение между султан Мехмед II и патриарх Генадий Схоларий. Училището бързо се превръща в център за подготовка на висши служители, преводачи и клирици през османския период.

Thousands of public schools are nearing the end of third term without capitation funds, as the Education Ministry audits to eliminate ghost students and schools. The delay has left institutions struggling to run operations, prepare for exams, and feed learners.#KTNPrime… pic.twitter.com/yymOf7blRM — KTN News (@KTNNewsKE) October 8, 2025

Днес обучението се вони на турски и на гръцки език.

Внушителната сграда близо до Патриаршията в истанбулския квартал Фенер, където днес се помещава гимназията, е открита през 1882 г. Тя е една от забележителностите на града и понякога е наричана „петата най-голяма крепост в Европа“ заради характерната си архитектура.

В училището са учили и мнозина български възрожденци като екзарх Антим I, екзарх Йосиф I, Иларион Макариополски, Георги Раковски, Алеко Богориди, Гаврил Кръстевич и др.