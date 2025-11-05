След 20 дни на тревожни симптоми: Откриха пиявица в ноздрите на пациент

Н а лекарите им отне двадесет дни, за да разберат какво не е наред с пациент, който се оплаква от тревожни симптоми. Медията Ars Technica съобщава за този странен и неприятен медицински случай: пациент, който открил пиявица в ноздрите си.

Болният се оплаквал от необичайно изтичане от носа, повтарящо се кървене от носа и странно усещане за движение в ноздрите...

Обичайните изследвания не дали никакви резултати и е било необходимо да се направи задълбочена консултация с УНГ специалист, за да се открие, че малък паразит, пиявица, е проникнал в носа му и се е настанил там. Но как този малък кръвосмучещ организъм е попаднал там?

По всяка вероятност пострадалият се е къпал в замърсена река, без да осъзнае, че в ноздрите му се е промъкнал неканен гост. След като паразитът е открит от лекарите, изваждането му се оказало деликатна задача: наличието на подвижен организъм, който понякога се прилепва към вътрешните лигавици, изисква прецизни действия и ендоскопски контрол, пише "Арсенал техника".

Лекарите уточняват, че пиявицата, като се прилепва към лигавиците, предизвиква кървене, както и възпаления и вторични инфекции.

Ако някога имате симптоми като продължително кървене от носа, усещане за движение, запушване на носа, особено след къпане в тропически райони, не чакайте, а се консултирайте с лекар.

Този конкретен случай обаче е изключително рядък: макар че пиявиците са добре познати в някои региони като водни паразити, които се закрепват към кожата, за да се хранят с кръвта на своя гостоприемник, те рядко проникват в телесни кухини като носните пътища.

Още в древността гръцкият лекар Никандър от Колофон е наблюдавал, че ако бъдат погълнати случайно, пиявиците могат да се окажат истинска отрова, закрепвайки се в устата, гърлото или отвора на стомаха, причинявайки болка и дискомфорт.

Тогава той препоръчвал на пациента да погълне оцет, лед, сол или отвара от солена пръст, с надеждата да я изтласка.

Днес, макар и случаите на поглъщане на пиявици да са редки, все още се случва някои от тях да се промъкнат в носните кухини. Някои видове пиявици дори са се специализирали в това.

Такъв е случаят с Dinobdella ferox, наричана още носна пиявица или голяма индийска пиявица, която може да достигне 20 сантиметра дължина в носните канали на кравите, на които паразитира.