Във влака към Киев: Скрил ли е Макрон от камерите пакетче кокаин

О фисът на Еманюел Макрон предприе необичайната стъпка да опровергае необоснованите твърдения, че френският президент е носил торбичка с кокаин по време на посещението си в Украйна през уикенда, съобщи Politico .

Слуховете се разпалиха, след като Макрон беше заснета как дискретно изважда сгънат бял предмет от масата, докато седеше до германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър по време на посещението им в Киев на 10 май.

В официалния си профил в X, Елисейският дворец категорично заяви, че предметът е кърпичка.

„Това е кърпичка. За да си издухаш носа“, написаха под друга снимка на лидерите с надпис: „Това е европейското единство. За да изградим мира.“

Елисейският дворец обвини „враговете на Франция“ в разпространяване на дезинформация, макар да се въздържа от конкретни обвинения.

