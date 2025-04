Сенатът потвърди: Скандалният ТВ водещ д-р Оз ще ръководи Medicare и Medicaid

И звестният лекар и бивш телевизионен водещ Мехмет Оз беше потвърден от Сената на САЩ за ръководител на агенцията, отговаряща за здравеопазването на милиони американци, пише ВВС.

Оз, който никога досега не е заемал публична длъжност, беше номиниран миналата година от президента Доналд Тръмп да оглави Центровете за Medicare и Medicaid Services (CMS).

В четвъртък той беше одобрен за поста от контролираната от републиканците горна камара на Конгреса с партийно гласуване – 53 „за“ срещу 45 „против“.

64-годишният специалист, чийто подход често е бил подложен на критики, е обучен хирург. Той придоби популярност в началото на 2000-те благодарение на участието си в Шоуто на Опра Уинфри.

Здравни експерти по-рано критикуваха Оз за популяризирането на спорни здравни съвети, включително препоръки за медикаменти за отслабване и „чудодейни лечения“. Освен това той беше разкритикуван за твърденията си в началото на пандемията, че лекарства срещу малария могат да се използват като лечение за Covid-19.

След като номинира Оз за ръководител на CMS, Тръмп заяви, че "може би няма по-квалифициран и способен лекар, който да направи Америка отново здрава".

Преди официалното му встъпване в длъжност преходният екип на Тръмп обяви, че Оз ще "работи в тясно сътрудничество" с министъра на здравеопазването Робърт Кенеди младши, за да "поеме индустриалния комплекс на болестта".

CMS управлява най-големите здравни програми в страната, осигурявайки медицинско покритие на приблизително половината от населението на САЩ. Агенцията регулира здравното осигуряване и определя политиките, които влияят върху цените на медицинските услуги, заплащани на лекари, болници и фармацевтични компании.

