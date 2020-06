Силно земетресение разтърси Турция

С илно земетресение бе усетено в Източна Турция. Трусът е бил с магнитуд 5.3 по Рихтер, сочат данни на Европейския сеизмологичен център.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.3 in Turkey-Iran Border Region 41 min ago pic.twitter.com/4yA79U2h11