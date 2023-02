Земетресение от 5,3 по Рихтер в окръг Нигде, Централна Турция

Н ово земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер е станало днес в окръг Нигде, Централна Турция, показва справка на сайта на сеизмологичната обсерватория Кандилли в Истанбул, предаде БТА.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.0 || 17 km NE of #Emirgazi (#Turkey) || 2 min ago (local time 13:27:09). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/O2N3hEsrgj