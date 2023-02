Земетресение с магнитуд 5,2 в Централна Турция

З еметресение с магнитуд 5,2 бе регистрирано в Централна Турция днес, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център, предаде БТА.

ℹEvent wrap-up: today a M5.3 #earthquake (#deprem) hit #Göksun (#Turkey) at 22:31:30 local time (UTC 19:31:30). Shaking was felt over 300km by approximately 38M people in Turkey, Syria, Syrian Arab Republic and Lebanon.