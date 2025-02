Лошото време предизвика хаос на летищата в цяла Турция

Т ранспортен хаос обхвана Турция заради лошите метеорологични условия през последните няколко дни. Необичайно ниски бяха температурите на много места в страната, включително в мегаполиса Истанбул, където се намират летищата „Истанбул“ (в европейската част на града) и „Сабиха Гьокчен“ (в азиатската част).

Сибирски студ обхвана през последните дни Централен и Източен Анадол, а цял Истанбул бе покрит със сняг, което е сравнително необичайно явление за най-големия турски град.

Сложна бе ситуацията и през целия вчерашен ден на летищата в страната.

Националният турски авиопревозвач „Търкиш еърлайнс“ обяви, че заради лошите метеорологични условия се налага отмяната на редица полети. Отменени бяха полети и на нискотарифните компании „Пегасус“ и „Ажет“.

В продължение на три дни не е било възможно да се извършат сутрешните полети на „Търкиш еърлайнс“ до София.

Вчера полетът сутринта до българската столица бе реализиран, но с много голямо закъснение. Самолетът на "Търкиш еърлайнс" от София за Истанбул впоследствие излетя с около два часа и 40 минути закъснение.

През целия неделен ден турският национален авиопревозвач се наложи да отмени много полети – някои международни и повечето вътрешни полети до градове в Източен Анадол.

Заради огромните закъснения на реализираните полети на гишето на „Търкиш еърлайнс“ на летище „Истанбул“ имаше опашки от хора, които се налагаше да презаверяват билетите си, тъй като са изпуснали следващия си полет.

#Weather - #Turkey faces the #snowstorm with temperatures of minus 20º. Heavy #snowfall has left schools closed and thousands of villages cut off. Hundreds of flights have been cancelled at #Istanbul airports.https://t.co/QpdR067sR8