Швеция с драконовски мерки срещу престъпността

П равителството на Швеция заяви, че ще въведе по-тежки присъди и ще прокара законодателство, което ще позволи на съдилищата да налагат по-строги наказания и да произнасят по-дълги присъди за лишаване от свобода за рецидивисти, предаде "Ройтерс".

През последните две десетилетия Швеция се бори с нарастването на организираната престъпност. Въпреки че през последните четири години броят на престрелките намаля, избирателите смятат престъпността за един от най-големите проблеми в страната.

Дългогодишна практика в шведската съдебна система е да не се вземат предвид всички отделни нарушения на дадено лице, а вместо това да се произнася присъда въз основа на най-сериозните престъпления.

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"Това означава, че четвъртото или петото по ред нарушение на практика остава безнаказано", изтъкна шведският министър на правосъдието Гюнар Стрьомер по време на пресконференция, като допълни, че новите законопроекти предвиждат сумирането на всички извършени престъпления от дадено лице.

"Очакваме, че тази законодателна промяна ще се изрази в налагането на значително по-дълги присъди за рецидивистите", заяви Стрьомер.

Правителството обяви също, че съдилищата повече няма да взимат под внимание смекчаващи вината обстоятелства, като например загуба на работата при определянето на наказанията.

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Дясното правителство на Швеция, което води в социологическите проучвания, прие много мерки, в това число налагането на по-строги наказания за организираната престъпност, разширяване на правомощията на полицията за електронно наблюдение и присъди за малолетни престъпници.