Мълчаливите свидетели на Окинава: Кости, история и надежда за идентификация

Такамацу Гушикен включва фар и навлиза в пещера, погълната от джунглата на Окинава. Той внимателно прокарва пръсти през чакъла, докато открива два костни фрагмента, пише CBS News.

"Тези кости са част от черепите", обяснява той, "на бебе и вероятно възрастен."

Гушикен ги поставя в керамична купа и отделя момент, за да се замисли за смъртта на хора, които преди 80 години са се укривали в тази пещера по време на една от най-ожесточените битки през Втората световна война. Надеждата му е, че тези загинали могат да се съберат със семействата си.

Останките на около 1400 души, открити в Окинава, се съхраняват и все още чакат идентификация чрез ДНК тестове. Досега само шестима са били идентифицирани и върнати към семействата си. Доброволци, които се занимават с търсене на останки, и семействата, които издирват свои близки, настояват, че правителството трябва да положи повече усилия, за да помогне.

Гушикен смята, че костите са мълчаливи свидетели на трагедията, която е обхванала Окинава по време на войната, и носят важно предупреждение за настоящето, докато Япония увеличава военните си разходи на фона на растящото напрежение с Китай заради териториалните спорове и претенциите на Пекин към Тайван.

„Най-добрият начин да почетем загиналите във войната е да направим всичко възможно, за да предотвратим нова война“, казва Гушикен. „Сега се тревожа за бъдещето на Окинава... Страхувам се, че островът отново може да се превърне в бойно поле.“

Една от най-смъртоносните битки на Втората световна война

На 1 април 1945 г. американските войски кацат в Окинава в рамките на кампанията им срещу континентална Япония, започвайки битка, която продължава до края на юни и води до смъртта на около 12 000 американци и повече от 188 000 японци, половината от които са цивилни жители на Окинава. Това включва студенти и жертви на масови самоубийства, наредени от японската армия, твърдят историци.

Боевете приключват при Итоман, където Гушикен и други доброволци, наречени "gamahuya" на местния окинавски диалект, откриват останките на вероятно стотици хора.

