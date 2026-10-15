Разследват управителя и главната сестра на белодробната болница в Благоевград за измама с близо 20 000 евро

У правителят и главната медицинска сестра на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в Благоевград са обвиняеми по разследване за документна измама, свързана с неправомерно получаване на близо 20 000 евро от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщиха от Апелативната прокуратура в София.

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Досъдебното производство се води под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Благоевград. Разследването е за съставяне на документи с невярно съдържание с цел получаване без правно основание на чуждо движимо имущество.

Според събраните до момента данни в периода от 7 януари 2020 г. до 25 януари 2021 г. П.Г., в качеството си на управител на лечебното заведение, съставял направления за хоспитализация с невярно съдържание. Документите били прилагани към историите на заболяванията на пациенти.

Въз основа на тях болницата получила средства от бюджета на НЗОК без правно основание. Плащанията били извършени по фактури за оказани медицински услуги.

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В хода на разследването са установени 48 отделни деяния. При 32 от тях е участвала и Н.М., която по това време заемала длъжността главна медицинска сестра.

Събрани са доказателства, включително свидетелски показания и експертни заключения, посочват от прокуратурата. Разследването продължава.

Има ли риск за съществуването на болницата

Междувременно кметът на Благоевград Методи Байкушев и председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова предупредиха тази седмица, че има съществен риск за съществуването на общинската белодробна болница.

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Една от причините е санкция, наложена през юни 2021 г. от Районната здравноосигурителна каса, с която е прекратен договорът на лечебното заведение за три от общо петте клинични пътеки, по които работи.

На 14 октомври от Община Благоевград съобщиха и за нарушения, установени при вътрешен одит на разходите на болницата. Проверката обхваща периода от началото на 2024 г. до 30 юни 2026 г.

Отказ от новия управител

В началото на седмицата кметът Методи Байкушев съобщи, че новоназначеният управител, който трябваше да поеме ръководството на болницата от 25 октомври, е подал писмено уведомление, че отказва да заеме поста.

Настоящият управител, д-р Владимир Пандев, е в период на предизвестие до същата дата.

Предстои съвместно заседание на комисиите по икономика и здравеопазване към Общинския съвет, на което настоящият управител трябва да бъде изслушан. Предвижда се и извънредно заседание на съвета, посветено на бъдещото управление на лечебното заведение.