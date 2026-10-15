Свят

„Проверяваха коланите по четири пъти“: Посетители разкриват тревожни подробности преди падането на мъж от влакче в САЩ

Часове преди 42-годишният учител Хасан Карием да падне фатално от 60-метровото влакче „Голиат“ в Georgia Six Flags, атракционът е бил спиран за поддръжка. Очевидци разказват за странни технически проблеми, тестов пробег и неколкократна проверка на коланите

15 октомври 2026, 10:28
„Проверяваха коланите по четири пъти“: Посетители разкриват тревожни подробности преди падането на мъж от влакче в САЩ
Източник: iStock

В лакчето „Голиат“ в увеселителния парк Six Flags Over Georgia е било затворено за техническа поддръжка само броени часове преди учител да падне и да загине от атракциона, съобщават очевидци, според New York Post.

42-годишният учител Хасан Карием загина, след като беше изхвърлен от високоскоростното влакче тип „хиперкоустър“ малко преди 16:00 часа в понеделник в увеселителния парк край Атланта.

Мъж загина пред очите на семейството си след падане от влакче на ужасите в САЩ

Двама други учители, които са били в парка в понеделник следобед, разказаха пред The Post, че са се опитали да се качат на „Голиат“ около 13:00 часа, но им било заявено, че съоръжението е временно затворено за поддръжка.

Очевидците разказват, че са видели служител на парка да прави самостоятелен тестов пробег в една от количките, като дори си спомнят, че са коментирали колко „страшна работа“ е това.

„Първо съобщиха по високоговорителите, че имат закъснения, а няколко минути по-късно казаха: „Чакаме да пристигне екипът по поддръжката“, споделя 29-годишната гимназиална учителка Тина Кристиансен.

Неината приятелка Емили Нгуен, на 30 години, учителка в прогимназия, допълва, че докато са чакали, служителите на парка са обяснили, че се извършват „няколко ремонтни дейности“.

„Имаше само един човек в количката, той се возеше сам на първия ред“, казва Нгуен. „Спомням си как се спогледахме, сякаш искахме да кажем: „Няма пари, които да ми платят, за да върша тази работа.“, споделя тя.

„Да, забавно е да се возиш на влакче на ужасите, но не бих искала аз да съм човекът, който се грижи за изправността им. Буквално това си говорихме.“, каза още Нгуен.

Кристиансен и Нгуен разказват, че по-късно са се върнали, за да опитват отново да се качат на „Голиат“, но са заварили тълпа от хора, а целият район около атракциона бил отцепен.

„Там стоеше охранител. Отидох при него и попита с любопитство: „Ей, какво се е случило?“, мислейки си, че е нещо дребно“, разказва Нгуен. „Той ми отговори с нещо от сорта на „Не мога да ви кажа“. Тогава осъзнах, че сигурно е станало нещо наистина сериозно - поведението му беше много строго.“, добави тя.

Приятелките видели плачещи хора и пристигащи линейки, преди друг посетител да им съобщи, че паркът се евакуира, защото някой е паднал от „Голиат“.

„Имам чувството, че извадихме късмет и се разминахме на косъм, защото бяхме тръгнали точно натам“, казва Нгуен. Тя допълва, че по-късно осъзнали, че са си направили селфи съвсем близо до мястото, където се предполага, че е паднал Карием.

Посетители, возили се на „Голиат“ във вторник, твърдят, че са чули „странно щракане“, а персоналът е проверявал предпазните им колани по няколко пъти непосредствено преди инцидента.

„Механизмът постоянно се отключваше и заключваше, отключваше и заключваше. Щракаше безпрепятствено“, разказва пред WSB-TV жена, била в количката, която е видяла с очите си как Карием полита от седалката си.

„Всеки път, когато щракнеше, те идваха и отново притискаха предпазния колан... проверяваха ги по три-четири пъти“, допълва неин спътник.

Освен „Голиат“, от Six Flags временно преустановиха работата на още девет подобни влакчета в шест други свои парка. От компанията заявиха, че мярката е предприета „от съображения за сигурност и повишено внимание“.

Отделът за тежки престъпления към полицейското управление в окръг Коб потвърди във вторник, че води активно разследване около смъртта на Карием.

Службата на комисаря по застраховане и пожарна безопасност на щата Джорджия, която отговаря за контрола на атракционите в района, също съобщи, че провежда самостоятелно разследване на случая.

Помолен за коментар относно разказите на свидетелите, говорител на Six Flags Over Georgia заяви: „Безопасността на нашите гости и служители е наш най-висок приоритет. Въпреки че не можем да коментираме подробности около инцидента или временно затворените атракциони, ние прилагаме най-строгите процедури за проверка, поддръжка и сигурност, които отговарят на световните индустриални стандарти и дори ги надвишават.“

инцидент увеселителен парк Six Flags Over Georgia Голиат влакче на ужасите смъртен случай разследване техническа поддръжка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
ВСС реши: Магдалена Лазарова става временно главен прокурор

ВСС реши: Магдалена Лазарова става временно главен прокурор

Внучката на Доналд Тръмп влезе по спешност в болница

Внучката на Доналд Тръмп влезе по спешност в болница

Коя е Магдалена Лазарова - новият и.ф. главен прокурор на България

Коя е Магдалена Лазарова - новият и.ф. главен прокурор на България

„Приключихме с това“: Зеленски отмени забраната за удари по руски рафинерии

„Приключихме с това“: Зеленски отмени забраната за удари по руски рафинерии

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 1 ден
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 1 ден
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 1 ден
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ГЕРБ с резерви към механизма за определяне на минималната заплата

ГЕРБ с резерви към механизма за определяне на минималната заплата

България Преди 4 минути

Теменужка Петкова критикува и бюджетната рамка, която правителството изпраща в Европейската комисия. Илиана Жекова заяви, че партията не подкрепя минимална заплата от 660 евро

Наталия Ефремова

Решението за минималната заплата идва до две седмици

Парите ни Преди 5 минути

Диагнозата рак на папа Лъв шокира Ватикана - какво следва за папството?

Диагнозата рак на папа Лъв шокира Ватикана - какво следва за папството?

Свят Преди 31 минути

Първият американски папа се възстановява след операция от рак на белия дроб, докато Ватиканът е изправен пред въпроси за бъдещите му пътувания и управлението на Църквата

ДБ предлага компенсация от 20 евроцента за горивата

ДБ предлага компенсация от 20 евроцента за горивата

България Преди 44 минути

От формацията искат средствата за компенсации да дойдат от свръхпечалбите на „Лукойл“ и допълнителните приходи от ДДС. Предлагат и звено за оценка на икономическите рискове от кризата в Черно море

Работодателите могат да повишават квалификацията на служителите си с европейски пари

Работодателите могат да повишават квалификацията на служителите си с европейски пари

Парите ни Преди 44 минути

Агенцията по заетостта отваря втори прием за фирми

,

KINO NOVA с 4 номинации от световните GEMA Awards

Любопитно Преди 49 минути

Международното признание е за творческия екип на Нова Броудкастинг Груп, създал новата визуална идентичност на филмовия канал

ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърдажи

ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърдажи

България Преди 51 минути

Причината - съмнения за полицейско насилие

<p>България купува още 5 германски системи за&nbsp;ПВО</p>

Парламентът одобри покупката на още 5 германски системи за противовъздушна отбрана

България Преди 1 час

България ще придобие комплексите IRIS-T SLM с европейско финансиране по инструмента SAFE. Те са предназначени за защита от въздушни заплахи

Сидни Суини стана неузнаваема: Холивудската блондинка се дегизира като брюнетка

Сидни Суини стана неузнаваема: Холивудската блондинка се дегизира като брюнетка

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Еуфория“ се разходи инкогнито в увеселителен парк с перука, подарък от нейна приятелка

<p>НС прие промените в сроковете за &bdquo;Гражданска отговорност&ldquo;</p>

Застрахователите няма да могат да отказват „Гражданска отговорност“ за 1, 3 или 6 месеца

България Преди 1 час

Парламентът прие промени в Кодекса за застраховането. Новите правила засягат определени категории превозни средства, а Гаранционният фонд получава допълнителни правомощия

Илияна Йотова: Искам да бъда българският президент на мира

Илияна Йотова: Искам да бъда българският президент на мира

Президентски избори Преди 1 час

Препълнена зала на Държавната опера в Бургас посрещна кандидатпрезидентската двойка Йотова – Вълчев

„Нетфликс“ съкращава около 1000 души: Растежът на стрийминг гиганта се забавя

„Нетфликс“ съкращава около 1000 души: Растежът на стрийминг гиганта се забавя

Свят Преди 1 час

Приходите растат все по-бавно, вторите сезони губят зрители, а акциите са поевтинели с една четвърт от началото на годината

Шон „Диди“ Комбс е хоспитализиран след сбиване с наркобарон в затвора, според ново твърдение

Шон „Диди“ Комбс е хоспитализиран след сбиване с наркобарон в затвора, според ново твърдение

Свят Преди 1 час

Нова информация твърди, че музикалният магнат Шон „Диди“ Комбс е бил хоспитализиран след сбиване със затворник в Ню Джърси. Травмата му не е животозастрашаваща и той вече е върнат обратно в изолация

Откриха най-стария потънал кораб в света край бреговете на Турция

Откриха най-стария потънал кораб в света край бреговете на Турция

Любопитно Преди 1 час

Археолози попаднаха на находка отпреди близо 4700 години, която разкрива неподозирани детайли за морската търговия и живота на древните мореплаватели

Hugel

Запознайте се с Hugel - французинът, който издигна електронната музика на световно ниво

Любопитно Преди 1 час

Французинът зад хита "I Adore You" разкрива как е създал дебютния си албум "Twenty One" по време на международни турнета, защо използва изкуствен интелект и как лична среща с неговия идол Снуп Дог е пренаписала правилата на играта

<p>Скандалът с новия прессекретар на Тръмп се разраства</p>

Адвокат без адвокатски права? Скандалът с новия прессекретар на Доналд Тръмп се разраства

Любопитно Преди 1 час

Администрацията на Тръмп твърдо защити Кейти Захария, след като стана ясно, че е провалила адвокатския си изпит в Калифорния, а срещу нея веднага беше подадена и официална жалба

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Лешояди, преживяли бракониерски острел, излюпиха първо малко

sinoptik.bg
1

Зазимяват екзотичните растения в Балчик

sinoptik.bg

Разгорещена битка за попечителство: Синът на Хали Бери ще даде показания в съда

Edna.bg

Хилари Суонк и съпругът ѝ Филип Шнайдер ще стават родители за трети път

Edna.bg

Магдалена Лазарова е новият и.ф. главен прокурор

Nova.bg

„Челси 3“ ще бъде буксиран до Бургас за оглед след атаките в Черно море

Nova.bg