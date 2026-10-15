„Проверяваха коланите по четири пъти“: Посетители разкриват тревожни подробности преди падането на мъж от влакче в САЩ

В лакчето „Голиат“ в увеселителния парк Six Flags Over Georgia е било затворено за техническа поддръжка само броени часове преди учител да падне и да загине от атракциона, съобщават очевидци, според New York Post.

42-годишният учител Хасан Карием загина, след като беше изхвърлен от високоскоростното влакче тип „хиперкоустър“ малко преди 16:00 часа в понеделник в увеселителния парк край Атланта.

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Двама други учители, които са били в парка в понеделник следобед, разказаха пред The Post, че са се опитали да се качат на „Голиат“ около 13:00 часа, но им било заявено, че съоръжението е временно затворено за поддръжка.

Очевидците разказват, че са видели служител на парка да прави самостоятелен тестов пробег в една от количките, като дори си спомнят, че са коментирали колко „страшна работа“ е това.

Six Flags Goliath ride was shut down for maintenance just hours before teacher's fatal fall: witnesses https://t.co/IiBBIYE6vm https://t.co/ANb2LZpW3R — New York Post (@nypost) October 14, 2026

„Първо съобщиха по високоговорителите, че имат закъснения, а няколко минути по-късно казаха: „Чакаме да пристигне екипът по поддръжката“, споделя 29-годишната гимназиална учителка Тина Кристиансен.

Неината приятелка Емили Нгуен, на 30 години, учителка в прогимназия, допълва, че докато са чакали, служителите на парка са обяснили, че се извършват „няколко ремонтни дейности“.

„Имаше само един човек в количката, той се возеше сам на първия ред“, казва Нгуен. „Спомням си как се спогледахме, сякаш искахме да кажем: „Няма пари, които да ми платят, за да върша тази работа.“, споделя тя.

„Да, забавно е да се возиш на влакче на ужасите, но не бих искала аз да съм човекът, който се грижи за изправността им. Буквално това си говорихме.“, каза още Нгуен.

Кристиансен и Нгуен разказват, че по-късно са се върнали, за да опитват отново да се качат на „Голиат“, но са заварили тълпа от хора, а целият район около атракциона бил отцепен.

„Там стоеше охранител. Отидох при него и попита с любопитство: „Ей, какво се е случило?“, мислейки си, че е нещо дребно“, разказва Нгуен. „Той ми отговори с нещо от сорта на „Не мога да ви кажа“. Тогава осъзнах, че сигурно е станало нещо наистина сериозно - поведението му беше много строго.“, добави тя.

Приятелките видели плачещи хора и пристигащи линейки, преди друг посетител да им съобщи, че паркът се евакуира, защото някой е паднал от „Голиат“.

„Имам чувството, че извадихме късмет и се разминахме на косъм, защото бяхме тръгнали точно натам“, казва Нгуен. Тя допълва, че по-късно осъзнали, че са си направили селфи съвсем близо до мястото, където се предполага, че е паднал Карием.

Посетители, возили се на „Голиат“ във вторник, твърдят, че са чули „странно щракане“, а персоналът е проверявал предпазните им колани по няколко пъти непосредствено преди инцидента.

„Механизмът постоянно се отключваше и заключваше, отключваше и заключваше. Щракаше безпрепятствено“, разказва пред WSB-TV жена, била в количката, която е видяла с очите си как Карием полита от седалката си.

„Всеки път, когато щракнеше, те идваха и отново притискаха предпазния колан... проверяваха ги по три-четири пъти“, допълва неин спътник.

Six Flags' Goliath rollercoaster was closed for maintenance in hours before teacher's fatal fall, witnesses say https://t.co/g44tAzbWUA — Daily Mail (@DailyMail) October 15, 2026

Освен „Голиат“, от Six Flags временно преустановиха работата на още девет подобни влакчета в шест други свои парка. От компанията заявиха, че мярката е предприета „от съображения за сигурност и повишено внимание“.

Отделът за тежки престъпления към полицейското управление в окръг Коб потвърди във вторник, че води активно разследване около смъртта на Карием.

Службата на комисаря по застраховане и пожарна безопасност на щата Джорджия, която отговаря за контрола на атракционите в района, също съобщи, че провежда самостоятелно разследване на случая.

Помолен за коментар относно разказите на свидетелите, говорител на Six Flags Over Georgia заяви: „Безопасността на нашите гости и служители е наш най-висок приоритет. Въпреки че не можем да коментираме подробности около инцидента или временно затворените атракциони, ние прилагаме най-строгите процедури за проверка, поддръжка и сигурност, които отговарят на световните индустриални стандарти и дори ги надвишават.“