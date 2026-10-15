Свят

Украинският външен министър благодари на България за спасяването на моряците от корабa "Челси 3"

Шестима души бяха ранени при атаката по плавателния съд край Бяла

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 10:08
Украинският външен министър благодари на България за спасяването на моряците от корабa "Челси 3"
Източник: БТА

У краинският външен министър Андрий Сибиха благодари на България за спасяването и оказаната медицинска помощ на украинските моряци, ранени при атаката срещу търговския кораб „Челси 3“ в Черно море.

„Благодарен съм на България и на нашите български приятели за спасяването на украинските моряци, ранени при атаката срещу търговския кораб „Челси 3“. Пострадалите получават необходимата медицинска помощ. Благодаря на българските спасители и медицинските екипи за професионализма и бързата реакция“, написа Сибиха в социалната мрежа Х.

Украйна призова за ответни мерки срещу Русия след атаките по кораби край България

Той определи нападението срещу граждански плавателен съд край българския бряг като доказателство за пренебрежението на Москва към човешкия живот и безопасността на корабоплаването в Черно море.

„Призоваваме партньорите си да засилят натиска върху Русия и да гарантират, че тези нападения няма да останат без отговорност. Свободата на корабоплаване не трябва да зависи от руските удари и заплахи“, добави украинският външен министър.

Сибиха подчерта, че сигурността на Черно море и свободата на корабоплаването са от общ интерес.

Шестима ранени при атаката срещу кораб край Бяла, най-малко четирима спасени след потъването на друг край Крапец

Шестима моряци бяха ранени при атаката край Бяла

На 13 октомври малтийският товарен кораб „Челси 3“ беше атакуван на около 18 морски мили източно от Бяла. Шестима моряци бяха ранени, а целият екипаж от 15 души беше евакуиран. На борда са били седем украински и осем азербайджански граждани.

Петима от пострадалите бяха настанени в болница „Св. Анна“ във Варна, а шестият беше транспортиран до Военномедицинската академия.

Какво е състоянието на пострадалите моряци от атакуваните с дронове кораби в Черно море

Друг кораб потъна край Крапец

При отделен инцидент през същата нощ товарният кораб HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше атакуван с дронове и потъна край Крапец.

Петима моряци бяха спасени, като четирима от тях пристигнаха във Варна. Издирването на останалите членове на екипажа продължава.

Йотова с позиция за новите атаки срещу кораби в Черно море

България: Няма категорични доказателства кой стои зад атаките

България все още не разполага с категорични доказателства за произхода на дроновете, използвани при атаките срещу търговските кораби в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев след среща с руския посланик Елеонора Митрофанова на 13 октомври.

„Няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия“, посочи Радев. Той подчерта, че обстоятелствата около нападенията трябва да бъдат изяснени.

Зеленски обвини Русия за ударите край България

България поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на атаките в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Президентът Илияна Йотова заяви, че страната ни ще изпрати дипломатическа нота, ако бъдат установени доказателства за това кой стои зад нападенията.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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