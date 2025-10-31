Свят

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Ривърс, който почина на 48-годишна възраст на 18 октомври, е издъхнал в банята на дома си във Флорида

31 октомври 2025, 10:36
Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit
Източник: Getty Images

Б асистът на Limp Bizkit Сам Ривърс е намерен мъртъв с лицето надолу в локва кръв в банята си. Шокиращи нови подробности излязоха на бял свят след внезапната смърт на басиста и съосновател на Limp Bizkit Сам Ривърс по-рано този месец.

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Ривърс, който почина на 48-годишна възраст в събота, 18 октомври, е издъхнал в банята на дома си във Флорида, според доклад за инцидента, получен от TMZ в четвъртък.

Докладът разкрива, че заместник-шериф от отдела на шерифа в окръг Сейнт Джонс в Сейнт Огъстин е заявил, че обаждаща се, идентифицирана само като Кийли, е информирала полицията, че е намерила музиканта с лицето надолу в банята му точно преди да набере 911. Кийли продължила да разказва на диспечерите на спешната помощ, че е открила Ривърс в локва кръв и е извършила CPR, според аудиозаписа на обаждането до 911, получен от агенцията. Заместникът потвърди, че те също са извършили CPR при пристигането си в дома на музиканта, докато пожарната и спасителна служба на окръг Сейнт Джонс не пристигна на мястото и не констатира смъртта му, според доклада за инцидента.

Те добавиха, че Ривърс изглежда е имал порязване над окото си, което според тях е възможно да е резултат от падане от тоалетната. Твърди се, че лицето и шията на съоснователя на Limp Bizkit са били тъмносини, докато останалата част от тялото му е била зачервена, което според властите е често срещано явление при случаи на белодробна емболия.

Твърди се, че в банята, където е починал, е намерено и малко количество съсирена кръв, а Кийли е казала на заместниците, че Ривърс е претърпял трансплантация на черен дроб през 2018 г., за която са му били предписани няколко различни лекарства.

Официалната причина за смъртта на ню метъл басиста междувременно остава неясна. 

Limp Bizkit, основана от Ривърс и Фред Дърст в Джаксънвил, Флорида, през 1994 г., обяви шокиращата кончина на любимия басист в публикация в Instagram на 18 октомври.

„Днес загубихме брат си. Колегата ни от групата. Сърдечния ни ритъм“, започна ню метъл групата. „Сам Ривърс не беше просто нашият басист – той беше чиста магия. Пулсът зад всяка песен, спокойствието в хаоса, душата в звука.“ „От първата нота, която изсвирихме заедно, Сам донесе светлина и ритъм, които никога не можеха да бъдат заменени“, продължиха рокаджиите от „Break Stuff“. „Талантът му беше без усилие, присъствието му незабравимо, а сърцето му огромно.“

Подписан от колегите си от групата Дърст, Уес Борланд, Джон Ото и DJ Lethal, групата продължи да си спомня за Ривърс като за „човек, който се случва веднъж в живота“ и „истинска легенда на легендите“.

„Духът му ще живее вечно във всеки ритъм, всяка сцена, всеки спомен“, добавиха те. „Обичаме те, Сам. Ще те носим със себе си, винаги.“ „Спокойно, братко“, завършиха почитта си Дърст, Борланд, Ото и Летал. „Музиката ти никога не свършва.“ Въпреки че Ривърс е бил оригиналният басист на групата „Take a Look Around“, той за кратко напуска групата през 2015 г. заради това, което по-късно разкрива, че е чернодробно заболяване, причинено от злоупотреба с алкохол.

Басистът на „Truth“ се завърна в номинираната за Грами група през 2018 г. и остана ключов член на групата до смъртта си. Той изнесе последния си концерт с Limp Bizkit на фестивала в Лийдс, Великобритания, през август.

Източник: nypost.com    
Сам Ривърс Limp Bizkit Басист Смърт Ню метъл Мъртъв в баня
Последвайте ни
Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в "сглобката"

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

България Преди 25 минути

,

Китай и Канада започнаха първите официални преговори от 2017 г.

Свят Преди 28 минути

Канада и Китай са силно засегнати от глобалната търговска атака на Тръмп

„Френският бюлетин на Либърти, Канзас Ивнинг Сън“

Вълнуващи истории правят своя дебют по KINO NOVA през ноември

Любопитно Преди 53 минути

Ново приключение очаква зрителите на филмовия канал всеки понеделник и вторник

„Моят зелен град“: 60 дървета в столицата за 60 години Кока-Кола в България

„Моят зелен град“: 60 дървета в столицата за 60 години Кока-Кола в България

Любопитно Преди 1 час

Инициативата „Моят зелен град“ ще продължи със залесителни акции в Пловдив и Бургас

Забранената ракета 9М729 в Украйна: Русия изпраща ядрено предупреждение към Запада

Забранената ракета 9М729 в Украйна: Русия изпраща ядрено предупреждение към Запада

Свят Преди 1 час

Според Киев използването на тази ракета от Русия е довело това САЩ да напуснат договор за ядрени оръжия

Си Цзинпин ще проведе двустранни срещи с японския и канадския лидер

Си Цзинпин ще проведе двустранни срещи с японския и канадския лидер

Свят Преди 1 час

В отсъствието на лидера на най-голямата световна икономика вниманието ще бъде съсредоточено върху Си, който се очаква да проведе първия си разговор с Санае Такаичи

.

Самолет кацна аварийно в САЩ, има ранени

Свят Преди 1 час

Полет на "Джетблу Еъруейс", летящ от Канкун, Мексико, за Ню Джърси, беше отклонен към Тампа

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

България Преди 1 час

Благодарение на ранния час не е имало пешеходци в района на двата пътни инцидента

Тръмп настоява за ядрена опция в Сената заради кризата в САЩ

Тръмп настоява за ядрена опция в Сената заради кризата в САЩ

Свят Преди 1 час

.

САЩ намаляват приема на бежанци, с предимство са белите южноафриканци

Свят Преди 1 час

Тръмп вече издаде указ на 7 февруари, в който твърди, че африканерите са лишени от земите им и са преследвани, като им е предоставен бежански статут.

<p>&bdquo;Уолтопия&ldquo; стана жертва на кибератака</p>

Най-големият център за катерене у нас стана жертва на кибератака

България Преди 1 час

Собственикът обяви 50 000 лева за залавянето на виновните

Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Свят Преди 1 час

Имената на заложниците са Амирам Купер и Сахар Барух

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Свят Преди 2 часа

Решението е било взето след напрегнат разговор между висшите дипломати на двете страни

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Той избягал, но бил догонен от униформените и задържан

Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция

Въвеждат доброволна военна служба за жени в Гърция

Свят Преди 2 часа

Това обяви министърът на отбраната Никос Дендиас

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

България Преди 2 часа

Радостин Василев обвини депутати и председателя на „Величие“ в нарушения, свързани с документни престъпления с източване на държавен ресурс

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg
1

До 25 градуса в първите дни на ноември

sinoptik.bg

Забавен ТЕСТ: Избери и разбери каква вещица си ти!

Edna.bg

Някои хора не си отиват – просто спират да чакат

Edna.bg

Барселона задържа талант, искан от ПСЖ

Gong.bg

Капитаните на Локомотив и Ботев на крака при кмета на Пловдив

Gong.bg

Жената, дала близо 250 000 лв. на „ало” измамници: Носих парите на пет курса до Румъния

Nova.bg

Гласът зад бурката: Разказ на жена, избягала от режима на талибаните в Афганистан, за да диша свободно

Nova.bg