Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Б асистът на Limp Bizkit Сам Ривърс е намерен мъртъв с лицето надолу в локва кръв в банята си. Шокиращи нови подробности излязоха на бял свят след внезапната смърт на басиста и съосновател на Limp Bizkit Сам Ривърс по-рано този месец.

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Ривърс, който почина на 48-годишна възраст в събота, 18 октомври, е издъхнал в банята на дома си във Флорида, според доклад за инцидента, получен от TMZ в четвъртък.

Докладът разкрива, че заместник-шериф от отдела на шерифа в окръг Сейнт Джонс в Сейнт Огъстин е заявил, че обаждаща се, идентифицирана само като Кийли, е информирала полицията, че е намерила музиканта с лицето надолу в банята му точно преди да набере 911. Кийли продължила да разказва на диспечерите на спешната помощ, че е открила Ривърс в локва кръв и е извършила CPR, според аудиозаписа на обаждането до 911, получен от агенцията. Заместникът потвърди, че те също са извършили CPR при пристигането си в дома на музиканта, докато пожарната и спасителна служба на окръг Сейнт Джонс не пристигна на мястото и не констатира смъртта му, според доклада за инцидента.

Те добавиха, че Ривърс изглежда е имал порязване над окото си, което според тях е възможно да е резултат от падане от тоалетната. Твърди се, че лицето и шията на съоснователя на Limp Bizkit са били тъмносини, докато останалата част от тялото му е била зачервена, което според властите е често срещано явление при случаи на белодробна емболия.

Твърди се, че в банята, където е починал, е намерено и малко количество съсирена кръв, а Кийли е казала на заместниците, че Ривърс е претърпял трансплантация на черен дроб през 2018 г., за която са му били предписани няколко различни лекарства.

Официалната причина за смъртта на ню метъл басиста междувременно остава неясна.

Limp Bizkit, основана от Ривърс и Фред Дърст в Джаксънвил, Флорида, през 1994 г., обяви шокиращата кончина на любимия басист в публикация в Instagram на 18 октомври.

„Днес загубихме брат си. Колегата ни от групата. Сърдечния ни ритъм“, започна ню метъл групата. „Сам Ривърс не беше просто нашият басист – той беше чиста магия. Пулсът зад всяка песен, спокойствието в хаоса, душата в звука.“ „От първата нота, която изсвирихме заедно, Сам донесе светлина и ритъм, които никога не можеха да бъдат заменени“, продължиха рокаджиите от „Break Stuff“. „Талантът му беше без усилие, присъствието му незабравимо, а сърцето му огромно.“

Подписан от колегите си от групата Дърст, Уес Борланд, Джон Ото и DJ Lethal, групата продължи да си спомня за Ривърс като за „човек, който се случва веднъж в живота“ и „истинска легенда на легендите“.

„Духът му ще живее вечно във всеки ритъм, всяка сцена, всеки спомен“, добавиха те. „Обичаме те, Сам. Ще те носим със себе си, винаги.“ „Спокойно, братко“, завършиха почитта си Дърст, Борланд, Ото и Летал. „Музиката ти никога не свършва.“ Въпреки че Ривърс е бил оригиналният басист на групата „Take a Look Around“, той за кратко напуска групата през 2015 г. заради това, което по-късно разкрива, че е чернодробно заболяване, причинено от злоупотреба с алкохол.

Басистът на „Truth“ се завърна в номинираната за Грами група през 2018 г. и остана ключов член на групата до смъртта си. Той изнесе последния си концерт с Limp Bizkit на фестивала в Лийдс, Великобритания, през август.