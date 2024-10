На дъното на Голямата синя дупка водолазите откриват прекрасни и тревожни гледки

В лазурните дълбини на Голямата синя дупка в Белиз се крият спомени от далечното минало, както и скорошни трагедии.

Голямата синя дупка е голяма морска дупка в Карибско море, на около 70 километра от брега на Белиз. С диаметър 318 метра и дълбочина 124 метра тя е една от най-големите морски дупки.

Подобни сини дупки са реликви от четвъртвековното заледяване, когато морското равнище е било с над 100 метра по-ниско от днешното - тя е започнала живота си като варовикова пещера, но се е наводнила с покачването на морската вода. В крайна сметка таванът се срутва под тежестта на водата и разкрива яма на морското дъно.

The Great Blue Hole, off the coast of Belize, is an underwater sinkhole that researchers think is the largest of its kind. It formed as a limestone cave during the last glacial period, but as ocean levels rose, the cave collapsed. It was made famous in 1971 by Jacques Cousteau pic.twitter.com/MEhgRM5C6m