Свят

Шмигал: Енергийната система на Украйна преживя най-трудния си ден от 2022 г.

Премиерът Юлия Свириденко заяви, че се полагат усилия за осигуряване на жителите на Киев на алтернативни енергийни източници и генератори

23 януари 2026, 06:59
Шмигал: Енергийната система на Украйна преживя най-трудния си ден от 2022 г.
Източник: БТА

У краинската енергийна система преживя най-трудния си ден от масовото прекъсване на електрозахранването през ноември 2022 г. и ситуацията остава „изключително трудна“, заяви министърът на енергетиката Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс. 

Шмигал, който е и първи вицепремиер, заяви, че трудностите са причинени от редица фактори – постоянни обстрели, както и щети по генериращо оборудване и трансформатори. Условията са най-сложни в Киев и прилежащия регион, както и в югоизточната Днепропетровска област.

„В Украйна премина най-трудният ден за електроенергийната система от прекъсването на електрозахранването през ноември 2022 г. Ситуацията е изключително трудна“, заяви той.

Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 2600 жилищни сгради все още са „без отопление два дни след последните нощни атаки“, докато отоплението на 600 сгради е възстановено. Той допълни, че прекъсванията на електрозахранването остават в сила, докато  водоснабдяването е напълно възстановено.

 Премиерът Юлия Свириденко заяви, че се полагат усилия за осигуряване на жителите на Киев на алтернативни енергийни източници и генератори.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Украинска енергийна система Енергийна криза Прекъсване на електрозахранването Денис Шмигал Киев Обстрели Липса на отопление Щети по инфраструктурата Генератори Ноември 2022
Последвайте ни

По темата

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

Археолози откриха най-старото изкуство, създадено от човек

Археолози откриха най-старото изкуство, създадено от човек

Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

Студеното време не ви разболява. Ето каква наистина е причината

Студеното време не ви разболява. Ето каква наистина е причината

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Mercedes-AMG подготвя нов GLC 53 с шестцилиндрова PHEV система

Mercedes-AMG подготвя нов GLC 53 с шестцилиндрова PHEV система

carmarket.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 10 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 8 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 10 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

Свят Преди 28 минути

Лаура Догу поема поста, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Свят Преди 40 минути

Русия ще продължи да преследва целите си на бойното поле, заяви Ушаков

<p>КС заседава по делото по повод оставката на президента Румен Радев</p>

Конституционният съд заседава по делото по повод оставката на президента Румен Радев

България Преди 1 час

Докладчик по делото е председателят на Конституционния съд съдия Павлина Панова

.

Под краката ни: Тайният механизъм, който контролира климата на Земята

Любопитно Преди 1 час

Проучване хвърля светлина върху това как точно тектониката на земните плочи е помогнала за оформянето на глобалния климат през последните 540 милиона години

Истински "глад за успех": Полската икономика расте бурно

Истински "глад за успех": Полската икономика расте бурно

Свят Преди 1 час

В Полша създаването на нова фирма става онлайн за не повече от пет минути, а държавата отпуска субсидии и предлага данъчни облекчения

Мъдреците - кога трябва да се вадят и кога не е необходимо

Мъдреците - кога трябва да се вадят и кога не е необходимо

Любопитно Преди 1 час

Много хора вярват, че мъдреците трябва да бъдат премахнати, но това не е така

Захари Карабашлиев получи приза „Писател на 2025 г.”

Захари Карабашлиев получи приза „Писател на 2025 г.”

България Преди 9 часа

Наградата връчи философът и писател проф. Цочо Бояджиев

<p>Близките на убита в София искат обезщетение от ЦИК</p>

Близките на убита в София жена искат обезщетение от ЦИК

България Преди 10 часа

По случая НОИ е издал разпореждане, с което инцидентът е приет за трудова злополука

Почина писателят и преводач Петър Велчев

Почина писателят и преводач Петър Велчев

България Преди 10 часа

Петър Велчев пресъздаде на български език множество поети-колоси

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

България Преди 10 часа

В автомобила са пътували двама пътници, които не са пострадали

Автобус аварира на основно кръстовище в София

Автобус аварира на основно кръстовище в София

България Преди 10 часа

Образува се задръстване и преминаването през участъка беше затруднено

СДВР с позиция охраната на метрото в София

СДВР с позиция охраната на метрото в София

България Преди 11 часа

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

Свят Преди 11 часа

В ОАЕ ще бъдат домакин на тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна

Почина уважаваният юрист и политик Анастас Анастасов

Почина уважаваният юрист и политик Анастас Анастасов

България Преди 12 часа

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Свят Преди 13 часа

Пробата е дадена от българската лекоатлетка на 17 август 2016 г. - по време на Олимпиадата в Рио

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

България Преди 13 часа

Електричеството е спряло малко преди 18.30 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 23 януари, петък

Edna.bg

Бисквитени пръчици с шоколадова глазура

Edna.bg

Официално: Тотнъм подписа с бразилски талант

Gong.bg

ЦСКА търси първа победа в последната си контрола в Турция

Gong.bg

Конституционният съд решава дали да приеме оставката на президента

Nova.bg

Тръмп: Самолетоносач и други военни кораби се отправиха към Иран

Nova.bg