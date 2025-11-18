Свят

Шефът на Google: Няма компания, която да е защитена, ако AI балонът се спука

18 ноември 2025, 10:22
Шефът на Google: Няма компания, която да е защитена, ако AI балонът се спука
Сундар Пичай   
Източник: Getty Images/Guliver

И зпълнителният директор на Alphabet Сундар Пичай заяви, че ако сегашният подем в изкуствения интелект се окаже балон, последствията ще засегнат всички компании, включително и Google.

В интервю за BBC той определи настоящия период на масови инвестиции в AI като „извънреден момент“, но предупреди, че в сектора вече се наблюдават признаци на „ирационалност“.

Alphabet: AI е възможност, която идва веднъж в живота

Коментарите идват на фона на опасения в Силициевата долина, че стойностите на компаниите, работещи с изкуствен интелект, нарастват твърде бързо. През последните месеци множество фирми вложиха огромни средства в технологии и инфраструктура, свързани с AI.

Попитан дали Google би устоял при евентуален спад, Пичай посочи, че дори технологичен гигант като Alphabet не е напълно защитен:

„Мисля, че няма компания, която да бъде имунизирана, включително и ние“, каза той.

Google: Да сме откровени за риска с изкуствения интелект

В интервюто, проведено в централата на Google в Калифорния, Пичай коментира още енергийните нужди на AI, климатичните цели на компанията, инвестициите във Великобритания, точността на моделите и влиянието на технологиите върху пазара на труда.

Alphabet бележи ръст на пазарната си капитализация и успява да поддържа увереност сред инвеститорите, въпреки конкуренцията от OpenAI и други компании. Компанията разработва и специализирани суперчипове за изкуствен интелект, които се конкурират с тези на Nvidia.

Резултатите на Microsoft, Alphabet и Meta помрачени от растящите страхове от балон в AI

Въпреки оптимизма, анализатори предупреждават, че сложните сделки и огромните суми, които се наливат в AI индустрията, може да се окажат неоправдани. Пичай сравни ситуацията с dot-com ерата от края на 90-те:

„Можем да се върнем към интернет. Имаше ясно прекомерни инвестиции, но никой днес не се съмнява в неговото значение. Очаквам AI да е същото – има рационални елементи, но и моменти на ирационалност.“

Пичай подчерта, че силната страна на Google е способността да контролира целия технологичен цикъл – от собствените чипове до данните и научните разработки – което според него дава предимство в нестабилна среда.

Alphabet премахва забраната за използване на AI във военни и наблюдателни технологии

Компанията разширява присъствието си и във Великобритания, където планира значителни инвестиции в инфраструктура и научни звена, включително разширяване на дейността на DeepMind. За първи път Пичай заяви, че Google планира да обучава част от моделите си във Великобритания, което според британските власти би засилило позицията на страната в световната AI надпревара.

Една от най-сериозните теми, които той засегна, е енергийната цена на изкуствения интелект. Според Международната енергийна агенция AI е консумирал 1,5% от световната електроенергия през последната година. Пичай предупреди, че са необходими нови източници на енергия и по-развита инфраструктура, за да се посрещнат бъдещите нужди.

Той призна, че високата енергийна интензивност на AI може да забави климатичните цели на Alphabet, но компанията запазва намерението си да постигне въглеродна неутралност до 2030 г.

Пичай определи изкуствения интелект като „най-дълбоката технология“, върху която човечеството е работило до момента, и предупреди, че тя ще промени характера на работата:

„Ще има обществени сътресения, но и нови възможности. Някои професии ще се трансформират, хората ще трябва да се адаптират. Тези, които го направят, ще се справят по-добре.“

Според него бъдещият успех във всяка професия – от лекар до учител – ще зависи от способността да се използват инструментите на AI.

Тръмп и Мелания посрещнаха технологичния елит на вечеря в Белия дом
20 снимки
с
с
с
с
Източник: BBC    
изкуствен интелект Сундар Пичай Google AI балон инвестиции в AI енергия за AI пазар на труда Силициева долина технологичен цикъл dot-com ера
Последвайте ни

По темата

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Отмъщението на Гершуин! Или просто ще минем на дюшеци!

Отмъщението на Гершуин! Или просто ще минем на дюшеци!

Шефът на Google: Няма компания, която да е защитена, ако AI балонът се спука

Шефът на Google: Няма компания, която да е защитена, ако AI балонът се спука

Радиация от АЕЦ

Радиация от АЕЦ "Чернобил": Опасността не е теоретична

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел: Планът на Тръмп ще донесе мир и просперитет на Газа

Израел: Планът на Тръмп ще донесе мир и просперитет на Газа

Свят Преди 12 минути

Съветът за сигурност на ООН гласува за изготвена от САЩ резолюция в подкрепа на мирния план на Тръмп за Газа

Броят на жертвите при пожара в дом за възрастни в Босна и Херцеговина расте

Броят на жертвите при пожара в дом за възрастни в Босна и Херцеговина расте

Свят Преди 19 минути

Сградата на дома за пенсионери е собственост на град Тузла, който назначава управлението, но няма субсидии или бюджетно финансиране

Никол Кидман и Кийт Ърбан

Том Круз с първи думи за развода на бившата му Никол Кидман

Любопитно Преди 33 минути

Том Круз наруши мълчанието си по повод шокиращата раздяла на бившата му съпруга Никол Кидман с кънтри певеца Кийт Ърбън след 19 години брак

<p>Въвеждат нов единен електронен билет за влак, автобус, самолет и кораб</p>

Нов закон предвижда единен електронен билет за влак, автобус, самолет и кораб

България Преди 36 минути

Ще се въведе и Национална транспортна схема, която ще интегрира и координира разписанията на различните видове транспорт

„Болница за плюшени мечета“ – национална кампания за здравно образование на деца в България

„Болница за плюшени мечета“ – национална кампания за здравно образование на деца в България

Преди 38 минути

Студенти по медицина от цялата страна помагат на децата да преодолеят страха от медицинските прегледи

<p>Зеленски заминава за Турция с мисия, ето каква&nbsp;</p>

Зеленски заминава за Турция с мисия - да съживи преговорите за край на войната в Украйна

Свят Преди 44 минути

Кремъл обвини миналия месец Киев в нарушаване на Истанбулския преговорен процес за възможно мирно решение на конфликта

Употребата на антибиотици у нас скочи с 27% за 5 години

Употребата на антибиотици у нас скочи с 27% за 5 години

България Преди 47 минути

В седмицата от 18 до 24 ноември се отбелязва необходимостта от разумна употреба на този вид лекарства

Защо принц Уилям нарушава кралските правила заради своето мъчително детство

Защо принц Уилям нарушава кралските правила заради своето мъчително детство

Любопитно Преди 53 минути

Миналото е дало на Уилям много уроци за семейството...

<p>Назначиха нов&nbsp;посланик на България в Швейцария</p>

Светлан Стоев е назначен за посланик на България в Швейцария

България Преди 1 час

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Свят Преди 1 час

Към момента се извършват проверки и на храната в хотела, а разследването продължава

.

Северна Корея осъди споразумението между Сеул и Вашингтон за ядрени подводници

Свят Преди 1 час

Програмата е „опасен опит за конфронтация, предприет от САЩ“, написаха севернокорейските държавни медии

Без книжка и с 2,18 промила алкохол: Шофьор катастрофира в Добричко и избяга

Без книжка и с 2,18 промила алкохол: Шофьор катастрофира в Добричко и избяга

България Преди 1 час

Автомобилът е иззет, а водачът е задържан за срок до 24 часа

Лийв Шрайбър

Актьорът Лийв Шрайбър е приет в болница

Свят Преди 1 час

Той е бил задържан за наблюдение през нощта и е преминал през няколко изследвания

<p>Кои са трите варианта за финансиране на Украйна до 2027 г.</p>

"Европа не може да си позволи парализа": ЕС пред труден избор за 135.7 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 1 час

Урсула фон дер Лайен настоява държавите членки на ЕС да постигнат споразумение до декември за финансиране на военните и бюджетните нужди на Украйна

<p>За първи път след убийството на Хашоги - Тръмп посреща саудитския престолонаследник</p>

За първи път след убийството на Хашоги - Доналд Тръмп посреща саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман

Свят Преди 1 час

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ще бъде посрещнат тържествено от президента на САЩ Доналд Тръмп за първи път след убийството на журналист през 2018 г.

Китай задълбочава енергийното и земеделско партньорство с Русия

Китай задълбочава енергийното и земеделско партньорство с Русия

Свят Преди 1 час

Пекин и Москва обявиха „безгранично“ стратегическо партньорство само дни, преди Путин да изпрати десетки хиляди руски войници в Украйна през февруари 2022 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Валентин Котов от Big Brother: Мисля да предложа брак и искам скоро деца, готов съм да бъда глава на семейството си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Пътеводител на деня! Какво да очакваме на 18 ноември

Edna.bg

Отнеха шофьорската книжка на бивш треньор на ЦСКА

Gong.bg

Новак Джокович прави тенис империя в Гърция?

Gong.bg

Как ще се извършват плащанията на 1 януари и как ще се превалутира в Българските пощи

Nova.bg

За пет години: Употребата на антибиотици у нас се е увеличила с 27%

Nova.bg