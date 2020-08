Сестрата на Доналд Тръмп: Той няма принципи, не може да му се вярва

П о-голямата сестра на американския президент Доналд Тръмп, която е бивш федерален съдия, критикува остро брат си в публикувани вчера от в. "Вашингтон пост" поредица тайно направени аудиозаписи. В тях тя казва, че той няма принципи и не може да му се вярва, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

Мариан Тръмп Бари била тайно записана от племенничката си Мери Тръмп, която наскоро издаде изобличаваща президента книга със заглавие: "Твърде много и никога достатъчно: Как семейството ми създаде най-опасния човек на света". Вчера Мери Тръмп разкри, че тайно е записала 15 часа разговори, които е водила на четири очи с леля си.

В записите сестрата на Тръмп критикува миграционната му политика, довела до отделянето на деца от родителите им на границата и изпращането им в центрове за задържане, посочва АФП.

Според записите Мариан казва, че всичко, което брат й иска, е да се харесва на електоралната си база. Тя заявява, че брат й не следва каквито и да било принципи и го обвинява във фалш и жестокост.

Бари твърди също, че Доналд Тръмп е използвал измама, за да стане студент: "Той влезе в Университета на Пенсилвания, защото намери човек, който да вземе изпитите вместо него", споделя сестра му.

